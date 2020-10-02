中職／前役65球被打爆 雷艾斯有機會投1休4再先發

中信兄弟隊洋投雷艾斯前兩場先發表現強悍，本周二卻被統一獅隊打爆，先發2局狂失10分（責失8分），由於該場用球數僅65球，總教練丘昌榮表示，若雷艾斯的手肘沒有大礙，可能在周日投1休4再度登板。

雷艾斯的前兩場先發，對樂天桃猿隊合計投13局僅失1分，第三場先發表現卻判若兩人，獅隊只用2局打爆他，連獅隊代總教練林岳平都說意外。

雷艾斯當時透露台南球場的燈光較暗，有點看不清楚暗號，導致控球不穩。丘總則指出，雷艾斯當時的手肘有點緊，但沒有向教練團表示，直到退場後才說。

兄弟明天一戰交給米蘭達，後天仍是未知數，原先考慮動用第五號先發，廖乙忠和魏碩成都是選項，但雷艾斯前一戰用球數不多，有可能本周第二度出賽。

丘昌榮表示，雷艾斯目前的練習都很正常，若手肘沒有大礙，練習狀況沒有問題，有可能周日再次登板。