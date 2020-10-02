中職／「追求全壘打是找死」 李宗賢打扎實轟出新高

富邦悍將隊開路先鋒李宗賢前一戰從樂天桃猿隊洋投卡本特手中開轟，本季5轟已寫下生涯新高，他笑說：「這個確實是滿開心的，有更上一層樓的感覺。」對於游擊手年度最佳九人、金手套的競逐，他坦言是心目中的獎項，「但是最大的目標，還是希望可以拿到總冠軍賽門票，再來爭取個人獎項，這才會是很完美的一年。」

李宗賢昨天首局首打席就敲全壘打，砲轟卡本特，而他的全壘打有4轟苦主為洋投，另1轟則從統一獅隊後援投手王鏡銘手中敲出，月薪也高達43萬元，讓球迷笑稱他「不夠貴的不打」。

李宗賢對此笑說「巧合」，砲轟卡本特的打席，「剛好是我喜歡的球路，最舒服的揮棒狀態。」

今年全壘打寫下生涯新高，李宗賢直言開心，「覺得自己有更上層樓的感覺。」但他也強調，自己追求的是把球打得扎實，而非全壘打，「下半季球沒那麼彈，自己身形又沒那麼好，追求全壘打是找死嗎？」

今年游擊手的年度個人獎項，李宗賢將與中信兄弟隊江坤宇、統一獅隊林祖傑競爭，林祖傑的守備數據占優，李宗賢與江坤宇的各項打擊數據接近，李宗賢在擔任游擊手時打擊率3成25、上壘率3成65與長打率4成31，江坤宇則為3成16、3成61、4成16。

李宗賢坦言這是心目中的獎項，但前提還是希望球隊能先拿下總冠軍賽門票；他也透露，平常會和江坤宇開玩笑，「因為他是學弟，比較客氣，會故意鬧他，跟他說想競爭吼！他守備很穩啊，我去擾亂一下他。」