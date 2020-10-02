中職／訓練量和年輕時差不多 周思齊：最注重臉龐

中信兄弟隊周思齊收下9月打擊MVP，相隔7年再次獲獎，以堅持訓練量著名的他，對比30歲時的身體條件，他自承：「科學化一點去看體脂肪率和肌肉量，不敢說一樣，但差不多。」教練、球員稱他「範本」，周思齊笑說：「不要當標本就好，範本沒關係。」

周思齊10月26日就要滿39歲，但今年打出來的成績，讓許多小老弟望塵莫及，本季至今已敲18轟，有望締造生涯第二個20轟球季，若達陣將成為單季20轟的史上最老打者。

周思齊前一次繳出20轟球季是2012年，當年30歲的他，斬獲年度MVP大獎，堪稱生涯年；以38歲的年紀再攀顛峰，對自我要求嚴格，是他可以在機會到來時繳出成績的關鍵。

周思齊表示，一周兩到三次的重量和體能訓練，訓練內容和所花時間和年輕時不同，但訓練量是差不多的；話鋒一轉再開起玩笑，「年輕時的訓練最注重臉龐，現在也注重臉龐。」

談到拿下單月MVP的心情，周思齊表示，「努力訓練，你不知道會不會有機會，現在有機會，還打得不錯，是滿開心的。」

可以在訓練持之以恆，周思齊說：「棒球是自己的興趣，工作是自己的興趣，老闆會給你錢，球迷還愛你，世界上找不到這種工作了。」