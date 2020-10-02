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日職／陽岱鋼腳部緊繃不影響手感 二軍第5轟出爐

中央社 / 台北2日電
陽岱鋼二軍開轟。 擷圖自推特
陽岱鋼二軍開轟。 擷圖自推特

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼先前因為腳部緊繃休兵一天，今天二軍先發出賽馬上有好表現，單場2安、6局開轟，本季二軍第5轟出爐、連10場出賽敲安；巨人隊終場以6比4勝西武隊。

巨人隊野手陽岱鋼8月10日被下放二軍調整，當時總教練原辰德直言，陽岱鋼在一軍無法爭取到先發位置是關鍵，但對他有很高的期待，希望他以回到一軍能站穩先發為目標在二軍努力調整。

陽岱鋼二軍出賽打擊表現不錯，從9月15日起連續9場二軍出賽都有安打，但9月30日比賽僅打了1個打席、首局敲出左外野方向安打，2局攻守交換時退場，二軍代理總教練村田修一表示，陽岱鋼反映腳部肌肉有點緊幫，為了避免受傷、所以讓他退場休息。

巨人隊昨天二軍比賽、陽岱鋼休兵，今天巨人隊二軍與西武隊交手，陽岱鋼回到先發打序打第一棒、指定打擊，打擊手感沒有受到影響。

陽岱鋼首局敲出左外野方向安打，2局、4局打擊機會都吞下三振，6局敲出陽春砲，8局打擊時被換代打下場，今天總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，二軍打擊率3成66。

巨人隊首局就有攻勢，陽岱鋼率先敲安上壘，巨人隊單局5支安打、攻下3分，4局再靠著山本泰寬陽春砲取得4比0領先。

西武隊4局下半追分，靠著駒月仁人安打追回1分，巨人隊6局靠著淺大、陽岱鋼接連陽春砲，多添2分保險分，西武隊6局下半追回3分，但比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。

陽岱鋼 讀賣巨人

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