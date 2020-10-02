中職／龍隊大物徐若熙火球連飆 轉播測速155公里
味全龍隊「大物」投手徐若熙在二軍總冠軍賽第三戰登板先發，150公里火球連發，轉播測速顯示最快球速155公里，雖與現場測速槍有差距，仍讓球迷看得熱血沸騰，投完3局無失分，退場時球隊仍以6：0領先。
在球團保護之下，徐若熙先發僅投3局退場，投53球中，有38顆好球，僅被敲出2安，送出6次三振，另有1次保送，轉播球速超過150公里的紅字頻頻亮起，2局下對決陳子豪時，投出轉播測出最快的155公里球速，不過正式數據仍待聯盟公布。
徐若熙首局僅因保送讓打者上壘，2局下一開始就三振掉陳子豪，投出三上三下，3局下雖在1出局後被張志強、陳偉漢接連敲安，不過仍順利抓下2個出局數，安全下莊。
19歲的徐若熙在去年選秀第一輪、第六順位被龍隊選進，今年4月時曾進行右肘骨刺清除手術，直到9月15日才回到二軍出賽，總計出賽2場，投4局，防禦率4.50，例行賽個人最快球速為150公里。
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