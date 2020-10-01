中職／拒絕退場展鬥志 卡本特：不是針對教練

樂天桃猿隊卡本特今晚先發6.2局失2分的好投，幫助球隊以7：2擊敗富邦悍將隊，雖然過程中一度拒絕被換下，反而讓總教練曾豪駒賽後讚賞鬥志高昂，卡本特也解釋：「不是針對教練。」

卡本特今天首局面對首名打者李宗賢就挨轟，不過除了這發陽春砲跟6局陳凱倫的高飛犧牲打，未再失分，卡本特表示，應該是第一次首局就遇亂流，「那球沒投好，被打者掌握到，不過接下來沒做太多改變，還是堅持自己的投球策略。」

7局下2出局後，卡本特出現一二壘有人危機，教練團決定換投，卡本特一度揮手拒絕，但最終仍自行退場，曾豪駒表示：「他很想贏球，才展現這樣的鬥志，6局投完後，就說還想再投下去。」

卡本特表示，當下的舉動並非針對教練，而是作為一名先發投手，「想要投球，在場上保持競爭力，去幫助球隊。」

曾豪駒也跟卡本特解釋，在什麼樣的數據、條件下而決定換投，卡本特表示：「他作為總教練，本來就有這個職權，後面隊友也有守住。」

在隊友火力支援下，卡本特取得下半季十場出賽的第二勝，對於勝投遲遲無法進帳，他也有注意，「棒球就是這樣，投得好的時候未必勝投，有時候我也沒投好，還是以球隊大局為重。」

除了黃子鵬中繼1.1局無失分，洋投曼恩調往牛棚後首次出賽，9局登板演出三上三下，送出2K，曾豪駒表示，曼恩的能力若是在一局中發揮，「滿有壓制力的。」

也由於曼恩將扛起球隊後防任務，周日原定的先發位置，曾豪駒也終於鬆口，「應該就是張喜凱。」