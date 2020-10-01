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中職／卡本特優質先發+林立猛打賞 猿隊中止2連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
桃猿林立在三局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
桃猿林立在三局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊在中秋節出戰，投打各有亮點，先發卡本特6.2局失2分的優質先發，加上林立3安猛打賞，以7：2擊敗富邦悍將隊，中止自己的2連敗，也中斷悍將的3連勝。

有別於前一場投7局失6分的表現，卡本特今天用102球，投6.2局，被敲7安，失2分，7局下、一二壘有人時，卡本特一度不想退場，不過接手的黃子鵬也成功踩住煞車，中繼1.1局無失分，曼恩首次從牛棚出發，9局登板演出三上三下。

猿隊林立在3局上開轟，打破1：1平手局面，6局上猿隊在1出局後，楊瑞承、余德龍、林承飛、陳晨威、林立連敲5安，加上兩出局後林泓育的安打，又攻下5分大局，拉開差距到7：1。

林立這發全壘打是個人本季第23轟，距離上一轟相隔一個多月，也終止連8打數無安打，林立因打擊近況不佳，自9月19日開始多半在板凳待命，昨天開始回歸先發，今天5打數3安打猛打賞，打擊有復甦跡象。

悍將隊首局李宗賢的陽春砲，以及6局下陳凱倫高飛犧牲打是少數攻勢，李宗賢的首局首打席全壘打是生涯第二次，第一次是在今年6月28日，本季累積5轟也創下個人生涯新高。

林立 樂天桃猿 富邦悍將

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