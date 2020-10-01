中職／陳俊秀手肘不適未出賽 考慮季後動刀

樂天桃猿隊今天一壘手換人當，陳俊秀賽前練打時感到右手肘骨刺舊傷感到不適，教練團接獲通報後，決定讓他休息一場，由楊瑞承取代先發，陳俊秀也預計在季末解決這個老毛病。

陳俊秀去年開始就出現骨刺問題，但透過治療、伸展等方式，將不適維持在可控制範圍，但今天賽前狀況無法出賽，總教練曾豪駒因此將他拉下先發，也不會在後段出賽，「讓他先休息一下，再觀察看看。」

若真的動刀除掉骨刺，可能要休息一個月左右，陳俊秀表示，因去年季後治療後，問題不嚴重，因此沒有想過動刀，但今年狀況來說，有考慮季後動手術除掉骨刺。

除了陳俊秀外，猿隊另門主砲朱育賢仍因腳傷未先發，曾豪駒表示，朱育賢目前跑步狀況恢復到6、7成，但若是一場打4次都要衝刺，擔心再度拉傷，因此仍以代打為主。