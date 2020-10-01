聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳俊秀手肘不適未出賽 考慮季後動刀
樂天桃猿隊今天一壘手換人當，陳俊秀賽前練打時感到右手肘骨刺舊傷感到不適，教練團接獲通報後，決定讓他休息一場，由楊瑞承取代先發，陳俊秀也預計在季末解決這個老毛病。
陳俊秀去年開始就出現骨刺問題，但透過治療、伸展等方式，將不適維持在可控制範圍，但今天賽前狀況無法出賽，總教練曾豪駒因此將他拉下先發，也不會在後段出賽，「讓他先休息一下，再觀察看看。」
若真的動刀除掉骨刺，可能要休息一個月左右，陳俊秀表示，因去年季後治療後，問題不嚴重，因此沒有想過動刀，但今年狀況來說，有考慮季後動手術除掉骨刺。
除了陳俊秀外，猿隊另門主砲朱育賢仍因腳傷未先發，曾豪駒表示，朱育賢目前跑步狀況恢復到6、7成，但若是一場打4次都要衝刺，擔心再度拉傷，因此仍以代打為主。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言