中職／感謝富邦給機會 郭俊麟拚明年下半季歸隊

富邦悍將隊今天在新莊主場為郭俊麟舉辦加盟儀式，雖然因為手肘開刀關係，郭俊麟最快要到明年下半季才能出賽，但仍感受到隊友的熱情歡迎，「很感謝富邦悍將給我這個機會。」

郭俊麟在今年選秀會開始前，宣布進行韌帶重建手術，需要休息一年，不過悍將隊仍以第二指名選中他，郭俊麟今天表示：「之前沒有人在選秀前開刀，當時只希望有機會加入球隊，沒想過順位，謝謝富邦給我這個機會，也願意等我。」

現任悍將隊顧問的郭泰源，在西武獅隊球員時期，曾穿上代表王牌投手的18號，如今郭俊麟結束在西武隊的生涯，回來台灣加入中職後，在郭泰源的見證下也披上18號，郭俊麟表示，自己對18號沒有特別想法，只是從悍將隊空著的背號中做選擇。

不過同是旅日球員，郭泰源也勉勵郭俊麟，在這段期間把該做的治療、復健做確實，不要影響到之後的投球，郭俊麟表示，總教練洪一中也勉勵自己要好好復健、持續努力。