中職／萬昭清中繼2局飆4K 教頭稱讚曲球速差是優勢

中職樂天桃猿年僅21歲的萬昭清昨天中繼2局飆4次三振，被教頭曾豪駒稱讚表現很好，「看到他的拚勁，勇於對決打者」。他今天點出，運用武器球曲球製造速差，是萬昭清最大優勢。

雖然桃猿昨天以0比8不敵富邦悍將，不過萬昭清7局下登板後援，一開始就送出2次三振，總計投2局用27球，其中19球是好球，僅被敲1支安打，送出4次三振，無失分。總教練曾豪駒今天也稱讚萬昭清說：「他是讓我們覺得昨天唯一表現不錯的選手，有看到他在場上的拚勁。」

萬昭清曾在9月2日上一軍，不過1球未投於3天後下二軍，9月17日再度升上一軍，不過僅在9月18日及昨天有出賽紀錄，首場出賽投1局失2分。對於萬昭清的使用頻率，曾豪駒說明，還是要看時機點，「因為他是年輕投手，不可能一下就進入主力，等累積一點經驗，才有機會往前挪。」

不過曾豪駒指出，萬昭清第一場遇到的問題就可以馬上修正，昨天展現出好的成績，「上去不會害怕失敗、被打，勇於對決打者。」曾豪駒認為，萬昭清其實不是三振型投手，優勢在於速差，有一顆很好的曲球搭配直球，速差可以達30公里。

至於還有哪些地方可以修正，曾豪駒指出，希望控球的犀利度可以再提升，「因為短時間內提升球速有難度，希望他善用自己的優勢，最重要的還是控球」。

萬昭清則表示，比起第一次上場時有點緊張，昨天登板時已經不會緊張，「把教練給的局數做好，以抓出局數為優先，把動作穩定度更提升，控球就會更穩定」，不過他指出，投出4次三振出乎自己預料，「沒特別想說三振，滿意外的」。