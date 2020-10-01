中職／與最好朋友合照 索沙9月超殺獲單月MVP

中華職棒今天公布9月投、打MVP得主，富邦悍將隊索沙囊括23票中的21票獲選，拿下生涯第二座單月MVP，中信兄弟隊周思齊則以12票險勝樂天桃猿隊的朱育賢，生涯繼2013年後再度獲選單月MVP。

索沙在9月繳出5勝0敗、防禦率1.66的成績，也以壓倒性的票數差距拿下9月投手MVP，另一名獲得選票的兄弟投手米蘭達僅有2票，對於拿到9月MVP，索沙表示：「拿到很開心，沒拿到也很開心。」

索沙去年來台就曾拿下3、4月合計的投手MVP，今年則是在球季尾聲獲獎，他認為，去年因為打完多明尼加冬季聯盟才加入中職，今年休賽季有休息，所以不像去年一開季就進入狀況。

相較去年只待了半個球季，索沙今年待滿整年，與隊友互動良好，更與新任總教練洪一中相處融洽，今天賽前經過洪總時，聽到記者說：「Your Friend（你的朋友）」，索沙立刻更正：「My BEST Friend（我最好的朋友）。」

索沙認為，好的氣氛才能打出好成績，跟洪總之間溝通沒有障礙，而且自己在異鄉打拚，「球隊的人就像是我的家人一樣。」

富邦悍將隊在下半季戰績排名第一，頗有問鼎總冠軍賽的氣勢，不過索沙認為，先把下半季打完，才能確定誰進入總冠軍賽，還是要每一場、每一場去拚。