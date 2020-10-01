快訊

新增1例境外移入 40多歲台籍男自印尼返台入境確診

直播／新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／冠軍賽熱投5局獲選MVP 買嘉瑞職棒最終一役

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
買嘉瑞2009年10月24日獲得MVP。報系資料照
買嘉瑞2009年10月24日獲得MVP。報系資料照

前兄弟象球員買嘉瑞今日因車禍意外逝世，生涯最後一場出賽是在2009年10月24日的總冠軍賽第6戰，中繼5局無分的表現獲選單場MVP，不料季後因涉及假球案，職棒生涯在22歲提前中斷。

買嘉瑞曾是善化國中的王牌投手，學生棒球時期就受到矚目，高中畢業後曾加入合作金庫棒球隊，2007年新人選秀會中成為兄弟象的第一指名，生涯出賽97場（91場後援），拿下8勝9敗，9次救援成功、16次中繼成功，防禦率3.68。

買嘉瑞在冠軍賽的表現令人印象深刻，2008年總冠軍戰曾在第三戰中繼5局拿下勝投，以21歲又245天之齡，創下總冠軍賽史上最年輕勝投、最年輕MVP紀錄。

2009年象獅爭奪總冠軍，買嘉瑞出賽5場，其中在第六戰雙方打到17局才由象隊以5：4取勝，買嘉瑞在11局開始上場中繼，頂著右手中指瘀血的傷勢，連投5局用了80球，無失分，單場MVP不是敲出致勝陽春砲的王勝偉，而是買嘉瑞中選。

不過此役也成為買嘉瑞職棒生涯最後一役，總冠軍賽第7戰由統一獅隊封王後，中職爆發「黑象事件」假球案，買嘉瑞與眾多球員涉入其中，買嘉瑞最終遭永久除名，就此離開職棒圈。

棒球 統一獅

延伸閱讀

我是MVP／延長賽兩度敲超前分 周思齊展現老將價值

影／悍將索沙主場不敗 奪MVP

中職／林益全不可思議接球 鄭兆行給刺激

中職／陳鴻文對獅有陰影連3場失分 吳俊良不擔心

相關新聞

前兄弟球員買嘉瑞驚傳意外過世 高中成名卻因涉賭案消聲匿跡

前職棒兄弟象球星買嘉瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治 前兄弟投手買嘉瑞驚傳今天凌晨意外車禍過世，出身於善化高中的他，在高中就以擁有145公里的最快球速，特別是他的伸卡球受到注目。 2007年底

中職／冠軍賽熱投5局獲選MVP 買嘉瑞職棒最終一役

前兄弟象球員買嘉瑞今日因車禍意外逝世，生涯最後一場出賽是在2009年10月24日的總冠軍賽第6戰，中繼5局無分的表現獲選...

中職／7局只投2K省球數 索沙：我很喜歡

富邦悍將隊投手索沙昨天以一場7局無失分的好投，幫助球隊8：0擊敗樂天桃猿隊，拿下3連勝，續居下半季龍頭，個人也以13勝追...

中職／周思齊延長賽超前安 兄弟大亂鬥擊敗統一獅

統一獅隊今晚在台南球場迎戰中信兄弟隊，兄弟雖三度被追平比數，最終仍靠周思齊在延長賽11局敲回勝利打點，以7：6在11局擊...

中職／拚季後賽氣氛強 索沙沒注意到9月全勝

富邦悍將隊投手索沙今天繳出7局無失分好投，幫助球隊以8：0擊敗樂天桃猿隊，個人在9月5場先發全拿勝，本季13勝追平中信兄...

中職／索沙7局好投獵猿 登頂防禦率王

富邦悍將隊洋投索沙繳出7局無失分好投，加上打線助陣，以8：0擊敗樂天桃猿隊，索沙打破德保拉原以「三冠王」壟斷的局面，防禦...

日職／王柏融代打沒敲安 火腿遭壓制不敵羅德

日本職棒火腿隊王柏融今天代打上場，擊出中外野飛球出局，1打數沒有安打演出；火腿隊打線也遭千葉羅德先發投手小島和哉壓制，終...

中職／林益全不可思議接球 鄭兆行給刺激

富邦悍將隊一壘手林益全今年守備率保持穩定，有機會一搏個人相隔3年的金手套獎，內野守備教練鄭兆行認為，林益全守備本來就不錯...

中職／練「反應」補「撲球」 林益全拚雙贏

林益全27日完成生涯1700安，締造中職最速紀錄，今天回到主場富邦悍將隊也舉行儀式道賀，林益全今年不只打得好，守得也不錯...

棒球／亞青賽延至明年4月 球員明年可續戰

受到新冠肺炎疫情影響，亞洲棒球總會今日決議，將原訂今年舉辦的第13屆亞洲青棒錦標賽順延至2021年4月，也代表今年原本要...

中職／陳鴻文對獅有陰影連3場失分 吳俊良不擔心

中職富邦悍將牛棚投手近期不穩，主要是因救援投手陳鴻文連3場對統一獅都失分，不過投手教練吳俊良指出是心理因素，未來仍會是球...

中職／猿隊球員金手套資格門檻近 曾豪駒有在注意

樂天桃猿隊今年守備位置更替多，陣中不少球員距離金手套獎都在符合資格的邊緣，以林承飛最危險，接下來每場都需在游擊位置出賽，...

熱門新聞

NBA／雙星飆分搭配外線猛轟 湖人首戰碾壓熱火

NBA／宣稱泡泡打球太輕鬆 皮朋：這不是真正比賽

NBA／巴特勒帶傷回歸 德拉基奇恐不樂觀

前兄弟球員買嘉瑞驚傳意外過世 高中成名卻因涉賭案消聲匿跡

NBA／回看2012年選秀 格林：只有3人夠格排我前面

湖人熱火總冠軍賽首次對決 6大觀戰重點解析

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。