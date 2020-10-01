中職／冠軍賽熱投5局獲選MVP 買嘉瑞職棒最終一役

前兄弟象球員買嘉瑞今日因車禍意外逝世，生涯最後一場出賽是在2009年10月24日的總冠軍賽第6戰，中繼5局無分的表現獲選單場MVP，不料季後因涉及假球案，職棒生涯在22歲提前中斷。

買嘉瑞曾是善化國中的王牌投手，學生棒球時期就受到矚目，高中畢業後曾加入合作金庫棒球隊，2007年新人選秀會中成為兄弟象的第一指名，生涯出賽97場（91場後援），拿下8勝9敗，9次救援成功、16次中繼成功，防禦率3.68。

買嘉瑞在冠軍賽的表現令人印象深刻，2008年總冠軍戰曾在第三戰中繼5局拿下勝投，以21歲又245天之齡，創下總冠軍賽史上最年輕勝投、最年輕MVP紀錄。

2009年象獅爭奪總冠軍，買嘉瑞出賽5場，其中在第六戰雙方打到17局才由象隊以5：4取勝，買嘉瑞在11局開始上場中繼，頂著右手中指瘀血的傷勢，連投5局用了80球，無失分，單場MVP不是敲出致勝陽春砲的王勝偉，而是買嘉瑞中選。

不過此役也成為買嘉瑞職棒生涯最後一役，總冠軍賽第7戰由統一獅隊封王後，中職爆發「黑象事件」假球案，買嘉瑞與眾多球員涉入其中，買嘉瑞最終遭永久除名，就此離開職棒圈。