前兄弟球員買嘉瑞驚傳意外過世 高中成名卻因涉賭案消聲匿跡

前職棒兄弟象球星買嘉瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治

前兄弟投手買嘉瑞驚傳今天凌晨意外車禍過世，出身於善化高中的他，在高中就以擁有145公里的最快球速，特別是他的伸卡球受到注目。

2007年底中職新人選秀會，兄弟象隊第一輪指名20歲買嘉瑞，不過，卻因簽約問題未決，傳出一度被統一獅隊私下接觸而引發議論，但最終仍是由兄弟以270萬簽約金，在2008年春訓前完成簽約，與葉詠捷、廖于誠、曾嘉敏、黃榮義等人被外界視為「三代象」成員。

2008年10月28日，兄弟象隊於中華職棒總冠軍賽第三戰對決統一獅隊，買嘉瑞臨時於第二局上場中繼，力投5局封鎖獅隊打線，最終拿下勝投，以21歲又245天的年紀拿下總冠軍賽史上最年輕勝投以及MVP的投手。

在兄弟2008、2009年合計8勝9敗，然而2009年底涉及黑象事件遭檢調約談，被終身禁賽，從此消失在棒壇，直到今天凌晨傳出意外過世消息。