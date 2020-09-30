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中職／周思齊延長賽超前安 兄弟大亂鬥擊敗統一獅

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
周思齊。 報系資料照
周思齊。 報系資料照

統一獅隊今晚在台南球場迎戰中信兄弟隊，兄弟雖三度被追平比數，最終仍靠周思齊在延長賽11局敲回勝利打點，以7：6在11局擊敗獅隊，獅隊與下半季第一的富邦悍將隊也來到1.5場勝差。

兄弟前兩局靠著許基宏在1局上的陽春砲、岳東華在2局上的1分打點一壘打，取得2：0領先，不過4局下被獅隊潘傑楷兩分打點三壘打追平。

6局上兄弟攻勢再起，王威晨在兩出局、一二壘有人時，敲出左外野二壘打，帶有兩分打點，超前比數為4：2。

昨天才締造新人資格年最多轟紀錄的林安可，今天在6局下轟出陽春砲，為獅隊追回1分，這發全壘打也是林安可本季第31轟、連3場開轟，將紀錄持續向上推進。

8局下面對吳俊偉，獅隊陳重羽在1出局後選到保送上壘，2出局後陳重廷敲出二壘打，追平分數為4：4。

獅隊9局下反攻未果，2出局後，陳傑憲敲出右外野界外全壘打，差點結束比賽，不過最後仍敲安上壘，接下來蘇智傑敲安、林安可遭敬遠保送，陳重羽敲出三壘方向強勁平飛球，遭王威晨接殺。

兄弟10局上立刻反擊，面對從9局續投至今的陳韻文，周思齊、詹子賢連2打席轟出陽春砲，取得6：4領先；10局下兄弟推出終結者李振昌，不料2出局後先被潘傑楷敲安，下一棒高國慶補上一發右外野全壘打，第三次追平比分。

11局上許基宏在一二壘有人時敲出中外野飛球，壘上跑者第一時間以為接殺，不料野手未能確實接補，回傳內野後，因先踩二壘再觸殺一壘跑者，只抓到1出局，隨後輪到周思齊，適時敲安，再次打回超前分，以7：6領先。

周思齊 林安可

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