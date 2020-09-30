中職／拚季後賽氣氛強 索沙沒注意到9月全勝

富邦悍將隊投手索沙今天繳出7局無失分好投，幫助球隊以8：0擊敗樂天桃猿隊，個人在9月5場先發全拿勝，本季13勝追平中信兄弟隊德保拉，防禦率3.46超車，拿下投手「雙冠王」。

索沙用98球投完7局，不過只出現2次三振，是個人本季投滿4局的比賽中最少的一次，總教練洪一中認為，可能是因為打線在前兩局就攻下7分，讓他有「投給對方打」的空間，索沙則表示，猿隊打線還是很有力量，只是今天滾地球較多，也讓他能夠節省用球數、不硬拚。

索沙在9月的5場出賽僅失7分，拿下5連勝，而且已連續6場優質先發，他表示，沒有特別意識到自己在9月有好成績，不過球隊現在大家都想拚季後賽的氣氛很強烈。

勝投雖然追平德保拉，不過索沙認為，勝投只是「中程」目標，「不管幾勝都很開心，先完成球隊賦予的任務，勝投是額外的。」

悍將隊拿下三連勝，續居下半季第一，球隊打出氣勢，洪總雖肯定下半季打線能夠成功串連出大局，但仍戰戰兢兢，「還沒有完，還是要一球一球、一局一局、一場一場去比。」

今天轟出三分砲的蔣智賢在7局上守備時被換下場，洪總解釋，蔣智賢手臂的舊傷有些不適，保險起見先換下場，沒有什麼大礙。