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中職／索沙7局好投獵猿 登頂防禦率王
富邦悍將隊洋投索沙繳出7局無失分好投，加上打線助陣，以8：0擊敗樂天桃猿隊，索沙打破德保拉原以「三冠王」壟斷的局面，防禦率登頂、勝投並列。
索沙前3局只因保送讓對手上壘，4局雖被攻上三壘，但未失分，接下來兩局隊友也都各有一次雙殺守備演出，投完7局用98球，無失分退場，僅被敲出4安，另有2次三振、2次保送。
索沙防禦率下降到3.46，超越中信兄弟隊德保拉排名防禦王，拿下本季第13勝則與德保拉並列第一，不過三振數仍以150次，落後給德保拉的163次，排名第二。
悍將打線效率高，1局下兩出局、二三壘有人時，靠著林益全一壘打敲回2分，2局下蔣智賢三分砲在內，攻下5分；6局下李宗賢敲三壘打後，張進德安打再添1分。
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