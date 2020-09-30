日職／王柏融代打沒敲安 火腿遭壓制不敵羅德

日本職棒火腿隊王柏融今天代打上場，擊出中外野飛球出局，1打數沒有安打演出；火腿隊打線也遭千葉羅德先發投手小島和哉壓制，終場以1比2不敵羅德。

王柏融雖然昨天敲出本季首轟，不過今天仍沒有獲得先發機會，於7局下一壘有人時上場代打，1壞球時攻擊133公里的變速球，擊出中外野飛球出局，目前打擊率剛好2成。

此戰1局上羅德的福田秀平、馬丁（Leonys Martin）接連敲安打，攻下1分；7局上菅野剛士敲二壘安打後，利用中村獎吾、藤岡裕大連2棒短打跑回1分；火腿則是8局下西川遙輝敲安打、中田翔獲保送後，渡邊諒敲出安打，帶有1分打點，不過終場羅德還是以2比1擊敗火腿。

羅德隊先發投手小島和哉用93球投6局，僅被敲2支安打，投2次三振、4次保送，無失分奪下勝投；火腿先發投手維哈根（Drew VerHagen）雖然也繳出7局失2分好投，送出6次三振，不過沒有得到火力支援，吞下敗投。