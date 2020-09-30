中職／林益全不可思議接球 鄭兆行給刺激

富邦悍將隊一壘手林益全今年守備率保持穩定，有機會一搏個人相隔3年的金手套獎，內野守備教練鄭兆行認為，林益全守備本來就不錯，可能受到團隊氛圍影響，才出現「不可思議的接球」。

林益全進入職棒前曾是台電、中華隊的三壘手，直到加入職棒後，才逐漸以一壘為主，鄭兆行認為，林益全的接球手感好、傳球臂力也有，條件、能力其實都不錯，只是今年為了給他刺激，在訓練上多了一點東西，「不到特訓啦。」

林益全今年賽前會透過內野守備訓練，加強反應，根據鄭兆行說法，主要是把球打得遠離接球距離、擊出球的速度增加，迫使林益全需要移動腳步去接球，藉此讓移動更靈活。

9月24日林益全對中信兄弟隊的三次美技守備，成為球隊贏球的關鍵之一，鄭兆行表示，或許是受到下半季球隊正在爭冠，團隊之間出現「化學效應」，彼此互相鼓勵、提醒，「他很投入比賽，才能不可思議的接起來。」