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中職／練「反應」補「撲球」 林益全拚雙贏
林益全27日完成生涯1700安，締造中職最速紀錄，今天回到主場富邦悍將隊也舉行儀式道賀，林益全今年不只打得好，守得也不錯，賽前一壘守備率0.993，有機會挑戰個人第五座金手套獎。
林益全在2009年、2014到16年都曾拿下金手套獎，卻始終撕不掉「守備不好」的標籤，今年不僅有數據佐證，9月24日對中信兄弟之戰展現三次美技守備，讓總教練洪一中都說：「不要再說全仔守備不好。」
今年各隊一壘手尚未出現符合資格人選，樂天桃猿隊陳俊秀差13場，林益全跟中信兄弟隊許基宏都差10場，三人守備率也十分接近，獎落誰家還很難說。
今年林益全守備率回到2016年水準，他認為或許是一壘守備場次較少，「數據上比較好看。」對於自己在守備上的期望，只要「穩定」就好，下半季重點在奪冠，「現在這個階段，不管守備、打擊都重要，個人獎項就順其自然，重點是幫助球隊贏球。」
2014年林益全因撲球造成左肩脫臼和肩關節唇破損，讓他有了肩膀習慣性脫臼，還多了「撲不撲球」的猶豫，「撲了，如果受傷不知道要休多久，怕影響球隊，而不撲，可能就輸這一分，但不管撲不撲，都是自己要承擔。」
林益全賽前特別與內野守備教練鄭兆行練「反應」，透過不同距離、強度的滾地球練習，減短反應時間，去彌補需要撲球的機會，「這樣就是雙贏，保護自己，也能幫助球隊。」
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