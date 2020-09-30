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中職／陳鴻文對獅有陰影連3場失分 吳俊良不擔心

中央社 / 新北30日電
富邦悍將隊陳鴻文。 報系資料照
富邦悍將隊陳鴻文。 報系資料照

中職富邦悍將牛棚投手近期不穩，主要是因救援投手陳鴻文連3場對統一獅都失分，不過投手教練吳俊良指出是心理因素，未來仍會是球隊的終結者；另外吳俊良認為中繼表現沒問題。

悍將牛棚近半個月來較不穩定，從15日算起牛棚群防禦率8.38為4隊最高，其中終結者陳鴻文最近連續3場面對統一獅打線，都一個人未解決，分別失4分、1分、4分；中間穿插一場對戰中信兄弟，投1局無失分，拿下救援成功。

悍將投手教練吳俊良今天表示，以陳鴻文這種等級的投手來說，技術上並不會有太大問題，「有時候是遇到挫折時就會有陰影，偶爾投不出來，也有一直在跟他聊，給他信心。」

另外，吳俊良認為中繼這一塊表現沒有問題，尤其是林羿豪18日回歸之後，多了一名有能力的投手。雖然目前陳鴻文狀況不穩，但吳俊良強調，勝利組牛棚投手不會有變動，還是會以林羿豪、賴鴻誠及陳鴻文為主。

至於新秀長中繼李建勳於27日下二軍，換拉吳世豪上一軍，吳俊良說明，由於長中繼投手最主要的工作是「吃局數」，因此投球局數會偏多，投手疲勞時就會替換。李建勳在一軍出賽5場，防禦率5.87，吳俊良說：「表現還OK，有符合我的期許，因為這個角色最重要的就是控球，他有做到這點。」

陳鴻文 牛棚

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