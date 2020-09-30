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中職／猿隊球員金手套資格門檻近 曾豪駒有在注意

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
樂天桃猿林承飛。 報系資料照
樂天桃猿林承飛。 報系資料照

樂天桃猿隊今年守備位置更替多，陣中不少球員距離金手套獎都在符合資格的邊緣，以林承飛最危險，接下來每場都需在游擊位置出賽，總教練曾豪駒表示，在注意球隊戰力的同時，也都有在注意獎項資格。

林承飛今年出賽數較少，要符合金手套獎的資格，今天起猿隊剩下的15場比賽，都需要在游擊位置出賽，曾豪駒表示，主要仍以團隊戰力考量，不過也會注意獎項的資格，「有要他準備好，後段有可能上場。」

除了林承飛外，猿隊一壘手陳俊秀也還差13場出賽才能符合金手套資格，曾豪駒表示，陳俊秀是可以連續出賽的選手，不過仍會考量身體狀況，「選手有機會都會幫他們留意。」

朱育賢9月打擊狀況火燙，單月敲出8轟、20打點，打擊率高達4成81，不過19日跑壘拉傷腿部，近期都以代打為主，曾豪駒表示：「他的腳已經好很多，不過全力衝刺還需要一點時間。」朱育賢距離外野金手套資格還差13場，傷勢將是最大阻礙。

林立近期因守備不佳影響打擊，今年守備失誤23次，近期甚至連帶影響打擊，9月19日開始，多半在板凳待命出賽，今日回歸先發，擔任第二棒、三壘手，曾豪駒表示：「他的狀況維持得不錯，但還是要靠比賽才會知道，這段時間他也準備很久。」

曾豪駒 林承飛 朱育賢

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