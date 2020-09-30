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中職／曼恩轉中繼 張喜凱有望先發抗獅

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
樂天桃猿隊投手張喜凱。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊投手張喜凱。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊洋投曼恩續航力不佳，近兩場先發都投不滿5局，定位將移往中繼投手，總教練曾豪駒透露，空出的先發輪值空缺會由張喜凱或威拉諾頂替。

曼恩來台初登板對中信兄弟隊投5局失3分，送出10K，不過接下來兩場先發對統一獅隊，分別是4局失8分、4局失3分，曾豪駒今日賽前表示，曼恩將移往牛棚，擔任中繼，至於先發人選說得保守，「張喜凱或威拉諾，都有可能。」

猿隊27日的比賽因雨延賽，卡本特因此改至10月1日先發，2日起作客台南球場與統一獅隊的三連戰，其中一天原是曼恩輪值日，也將換人先發。

威拉諾上次在一軍先發是9月1日，對富邦悍將隊2局失9分，狀況似乎沒有比曼恩好太多，而張喜凱本季二軍出賽總計20場，16場先發，防禦率4.95，為本季二軍防禦率王，戰績3勝6敗，生涯尚未在一軍出賽過。

張喜凱在2019年季中選秀會加盟猿隊，這兩年都在二軍出賽，上周開始在一軍隨隊，接觸到一軍的設備、場地，他也感慨的說：「這就是進入職棒所追求的舞台。」

張喜凱今年防禦率雖是二軍最低，但25次觸身球也是最多，他表示，高中時控球沒太大問題，但升上大學後，遇到更高強度的打者，想要透過球速去壓制，反而忘掉自己的本質，今年年初在二軍也遇到一樣狀況。

身為基督徒，張喜凱除了透過修正球路、不盲目追求球速，去找回控球，也感謝這段時期信仰的幫助，周日沒空也會透過直播參加教會禮拜，「神陪伴我經過這段，這一年，我跟信仰更接近了。」

生涯初登板可能是對上獅隊，張喜凱表示，對對方左打特別留意，尤其是今年表現突出的「外野三帥」，林安可、蘇智傑、陳傑憲。

統一獅 球速

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