中職／葉總摔碼表遭禁賽 龍隊：深表歉意尊重聯盟

中職二軍總冠軍賽首戰就爆發主審採用主動重播輔助審視權的爭議，味全龍隊總教練葉君璋因朝主審方向投擲碼表，遭處禁賽2場、罰2萬元，龍隊球團今天也發表聲明表示，球團及葉總本人皆對此情緒行為深表歉意，尊重聯盟後續處理。

昨日的二軍總冠軍賽首戰，第八局兄弟已用完挑戰權，但因認為一壘手接球刺殺時，腳可能離壘，總教練林威助向裁判反映後，場上裁判開會決定啟動主動審視權，最終維持原判決，葉君璋對此不滿，上前與主審爭論遭驅逐出場，葉總將手上的碼表扔向主審前方地面。

聯盟今天召開開賽務部主管會議後，決議依據二軍競賽規程第36條第2項及第3項規定，予以葉君璋總教練禁賽二場、罰款二萬元之懲處，禁賽部分將於二軍總冠軍賽第二場起開始執行。

味全龍球團今天也發表聲明稿表示，味全龍隊希望給球迷最好的球賽，對此事件感到遺憾。然事發當下，中信兄弟已經用完重播輔助判決次數，林（威助）總教練上場詢問後，主審又啟動重播，因而引發味全龍葉總教練不滿。

味全龍球團也表示，尊重對手行使權利，也支持葉總向主審尋求合理解釋；球團及葉總本人皆對此情緒行為深表歉意，也已經對此反省，尊重聯盟後續處理，爾後若有類似情況，會調整作法，避免過度激烈反應。