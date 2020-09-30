中職／高家兄弟遇伯樂洪總 齊拚東山再起及進步獎

中華職棒中的兄弟檔並非罕見，同隊的情形也屢見不鮮，昔日最出色的莫過於二代象時期的陳瑞昌及陳瑞振，他們為聯盟首對同場先發的兄弟檔。另外象隊因為彭政閔及陳致遠的因素，曾網羅彭政欣和陳致鵬，成為名副其實的「兄弟」隊。此外最感人的則是興農牛隊的曾揚岳，為了讓弟弟曾揚志能加入球隊，選擇退休空出位置。

今年球季中職就有四對兄弟檔在同隊打拼，包含富邦悍將的高國輝及高國麟、中信兄弟的岳東華及岳政華、統一獅的陳重羽及陳重廷、味全龍的林旺衛及林旺億，目前只有樂天桃猿沒有兄弟檔。不過岳家兄弟及陳家兄弟都還在磨練，尚未成為主要戰將，林家兄弟則都在尋找第二春，目前只有高家兄弟是球隊的主將。

嚴格來說，高國輝及高國麟在富邦的前三年都不能算是陣中主將。哥哥高國輝在義大時期，曾是三連霸全壘打王，但因為受傷的關係，從2017年開始表現下滑，長打率下降許多，球常常飛不出外野，只能形成內野沖天炮，而且三振率提高。雖然他打擊率逐年有調整回3成，但上述情況仍不見改善，許多球迷不禁感慨老兵不死只是凋零。

然而洪一中的到來讓高國輝有了改變，洪總從春訓開始就對他進行特訓，甚至親自餵球協助調整。高國輝今年開始有不一樣的打擊成績，尤其聯盟修正用球的恢復係數後，他絲毫不受影響，擊出下半季最多的15支全壘打，目前以23支全壘打排名第四。而且他平均12.3個打數就出現全壘打，是目前聯盟最會轟的打者，長打率則是僅次朱育賢。他已恢復巔峰時期3/3/6的打擊三圍，全壘打已超過前三年合計，完全有東山再起之勢。

高國輝在今年下半季不受用球恢復係數下修影響，逐漸回復昔日重砲身手，是目前聯盟最會轟的打者，球季結束後應該有機會獲得東山再起獎肯定。 聯合報系資料照片

弟弟高國麟並沒有哥哥的名氣，只是選秀會第八順位的球員，但至今也已進入打職棒的第五年。前面的四年受到教練團的任務指派，從外野手改練內野，是有一整套系統的養成規劃。然而因為教練團用人迫切，加上球隊又陸續補入不少內野好手，因此本來幫助他找位子的良善立意反而成為負擔，除了2017年出賽83場外，其他球季都在變動守備位置，出賽數都不足球季的一半。

同樣因為洪一中總教練的到來，讓高國麟維持上季最終的決定，固定擔任外野手，減少守備的壓力。他的打擊表現就在有更多且穩定的出賽機會後逐漸嶄露鋒芒。目前他已是陣中主力球員，生涯首度全壘打達到雙位數，暫時排名聯盟前10名。只可惜他因為9月的低潮讓打擊率下修不少，若10月能恢復身手，他絕對是挑戰最佳進步獎的熱門人選。

高國麟本季不需再因守備異動煩心，在穩定出賽的情況下，成績大幅躍進，或許能獲得最佳進步獎。 聯合報系資料照

高國輝及高國麟今年球季一起打拼，這其實是球迷期盼已久的畫面，而且他們還敲出聯盟首對兄弟檔「Back to Back」全壘打更是讓球迷振奮不已。兩兄弟同時走出低潮，最大原因莫過於碰到伯樂─洪一中總教練。洪總在既有的陣容中，調整出兩大強打者，對戰力及票房都有很大的幫助。高國輝有回春的表現，重拾當年全壘打王的重砲火力，非常有機會力拼東山再起獎。高國麟獲得機會後也展現身手，必要時刻挺身而出，成績大幅躍進，可以挑戰最佳進步獎。兄弟兩人若同時得獎，想必又是一樁美事，更是會被熱烈討論的話題。