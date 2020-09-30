快訊

美國舌之戰！總統大選辯論首戰...川普「不準備戰術」？

國道彰化系統交流道槽車墜落爆炸起火 司機當場死亡

中職／高家兄弟遇伯樂洪總 齊拚東山再起及進步獎

聯合新聞網 / Tzuyi
高國輝(右)及高國麟(左)今年上場機會都增加，成績也都較前幾年進步不少，兩兄弟或許有機會同時在頒獎典禮上獲得獎項！ 聯合報系資料照片
高國輝(右)及高國麟(左)今年上場機會都增加，成績也都較前幾年進步不少，兩兄弟或許有機會同時在頒獎典禮上獲得獎項！ 聯合報系資料照片

中華職棒中的兄弟檔並非罕見，同隊的情形也屢見不鮮，昔日最出色的莫過於二代象時期的陳瑞昌及陳瑞振，他們為聯盟首對同場先發的兄弟檔。另外象隊因為彭政閔及陳致遠的因素，曾網羅彭政欣和陳致鵬，成為名副其實的「兄弟」隊。此外最感人的則是興農牛隊的曾揚岳，為了讓弟弟曾揚志能加入球隊，選擇退休空出位置。

今年球季中職就有四對兄弟檔在同隊打拼，包含富邦悍將高國輝高國麟、中信兄弟的岳東華及岳政華、統一獅的陳重羽及陳重廷、味全龍的林旺衛及林旺億，目前只有樂天桃猿沒有兄弟檔。不過岳家兄弟及陳家兄弟都還在磨練，尚未成為主要戰將，林家兄弟則都在尋找第二春，目前只有高家兄弟是球隊的主將。

嚴格來說，高國輝及高國麟在富邦的前三年都不能算是陣中主將。哥哥高國輝在義大時期，曾是三連霸全壘打王，但因為受傷的關係，從2017年開始表現下滑，長打率下降許多，球常常飛不出外野，只能形成內野沖天炮，而且三振率提高。雖然他打擊率逐年有調整回3成，但上述情況仍不見改善，許多球迷不禁感慨老兵不死只是凋零。

然而洪一中的到來讓高國輝有了改變，洪總從春訓開始就對他進行特訓，甚至親自餵球協助調整。高國輝今年開始有不一樣的打擊成績，尤其聯盟修正用球的恢復係數後，他絲毫不受影響，擊出下半季最多的15支全壘打，目前以23支全壘打排名第四。而且他平均12.3個打數就出現全壘打，是目前聯盟最會轟的打者，長打率則是僅次朱育賢。他已恢復巔峰時期3/3/6的打擊三圍，全壘打已超過前三年合計，完全有東山再起之勢。

高國輝在今年下半季不受用球恢復係數下修影響，逐漸回復昔日重砲身手，是目前聯盟最會轟的打者，球季結束後應該有機會獲得東山再起獎肯定。 聯合報系資料照片
高國輝在今年下半季不受用球恢復係數下修影響，逐漸回復昔日重砲身手，是目前聯盟最會轟的打者，球季結束後應該有機會獲得東山再起獎肯定。 聯合報系資料照片

弟弟高國麟並沒有哥哥的名氣，只是選秀會第八順位的球員，但至今也已進入打職棒的第五年。前面的四年受到教練團的任務指派，從外野手改練內野，是有一整套系統的養成規劃。然而因為教練團用人迫切，加上球隊又陸續補入不少內野好手，因此本來幫助他找位子的良善立意反而成為負擔，除了2017年出賽83場外，其他球季都在變動守備位置，出賽數都不足球季的一半。

同樣因為洪一中總教練的到來，讓高國麟維持上季最終的決定，固定擔任外野手，減少守備的壓力。他的打擊表現就在有更多且穩定的出賽機會後逐漸嶄露鋒芒。目前他已是陣中主力球員，生涯首度全壘打達到雙位數，暫時排名聯盟前10名。只可惜他因為9月的低潮讓打擊率下修不少，若10月能恢復身手，他絕對是挑戰最佳進步獎的熱門人選。

高國麟本季不需再因守備異動煩心，在穩定出賽的情況下，成績大幅躍進，或許能獲得最佳進步獎。 聯合報系資料照
高國麟本季不需再因守備異動煩心，在穩定出賽的情況下，成績大幅躍進，或許能獲得最佳進步獎。 聯合報系資料照

高國輝及高國麟今年球季一起打拼，這其實是球迷期盼已久的畫面，而且他們還敲出聯盟首對兄弟檔「Back to Back」全壘打更是讓球迷振奮不已。兩兄弟同時走出低潮，最大原因莫過於碰到伯樂─洪一中總教練。洪總在既有的陣容中，調整出兩大強打者，對戰力及票房都有很大的幫助。高國輝有回春的表現，重拾當年全壘打王的重砲火力，非常有機會力拼東山再起獎。高國麟獲得機會後也展現身手，必要時刻挺身而出，成績大幅躍進，可以挑戰最佳進步獎。兄弟兩人若同時得獎，想必又是一樁美事，更是會被熱烈討論的話題。

高國輝 高國麟 洪一中 富邦悍將

相關新聞

中職／打破王柏融紀錄！林安可成史上最年輕30轟打者

統一獅隊超級新人林安可用全壘打寫紀錄，終結低潮後又是開轟連連，今天出戰中信兄弟隊，第二局從洋投雷艾斯手中敲出陽春砲，第五...

日職／相隔473天再開轟 王柏融：找回信心

效力日本火腿隊的台將王柏融終於再嘗開轟滋味，今天在第八局代打敲出兩分砲，助火腿攻破羅德隊先發投手石川步的封鎖，相隔473...

中職／高家兄弟遇伯樂洪總 齊拚東山再起及進步獎

中華職棒中的兄弟檔並非罕見，同隊的情形也屢見不鮮，昔日最出色的莫過於二代象時期的陳瑞昌及陳瑞振，他們為聯盟首對同場先發的兄弟檔。另外象隊因為彭政閔及陳致遠的因素，曾網羅彭政欣和陳致鵬，成為名副其實的「

中職／林安可新人30轟破大王障礙 王柏融開轟同慶

昨天是統一獅隊超級新人林安可的紀錄之夜，單場演出雙響砲，本季累積30轟，一舉突破「大王障礙」，成為中職史上最多轟新人、最...

中職／林安可29轟棒打雷艾斯 追平王柏融新人紀錄

中信兄弟隊洋投雷艾斯前兩場先發威風，今天出戰統一獅隊卻被打爆，接連挨了蘇智傑的滿貫砲、林安可的陽春砲，這也是林安可本季的...

中職／林安可30轟紀錄夜 獅隊打爆兄弟

王柏融在2016、2017年締造的紀錄，今天一併被統一獅隊超級新秀林安可改寫，他單場演出雙響砲，本季第29、30轟相繼出...

日職／代打開轟 王柏融本季第一發全壘打出爐

日本火腿隊台將王柏融在2020年賽季的第一支全壘打，今天終於出爐，面對前7局未失分的羅德隊先發投手石川歩，王柏融在第八局...

中職／又是主動審視權惹的禍 葉君璋遭驅逐怒摔碼表

中職二軍總冠軍賽今天開打，首戰就上演味全龍隊總教練葉君璋遭驅逐出場的插曲，第八局中信兄弟隊的挑戰次數已經用完，主審動用主...

日職／陳偉殷預計10月中一軍登板 應援毛巾先發售

台灣左投陳偉殷投效日職羅德隊，目前正在居家隔離中，他將在10月3日出關，羅德監督井口資仁表示，陳偉殷將先在二軍出賽一場，...

日本隊終結者都被拔 悍將牛棚也可考慮調整

富邦悍將在上週日(27日)獲勝後，暫居下半球季的龍頭，但最後兩局被狂追12分，從最多領先多達17分，到終場只贏5分，即使贏球，賽後也不見歡樂氣氛，反而再度顯現出了牛棚戰力的不足，尤其是終結者陳鴻文。

日職／陳偉殷東山再起 拚第三個精彩的八年！

千葉羅德隊與台灣左腕陳偉殷9月21日簽約，引發日職震撼，這是該隊表達對日本一冠軍的認真態度。陳偉殷在過去，已證明自己有立足日職實力，這份合約要的是他季後賽壓制力和心理強度，是否能在高張力大賽穩住陣腳，

中職／下半季僅5勝 桃猿洋投爆很大

中職下半季冠軍爭奪戰白熱化，戰績排名第一的富邦悍將隊僅握有1場領先，剩下不到一個月的賽程，洋投戰力將成決勝因子，統一獅隊...

熱門新聞

NBA／瑞佛斯下台一鞠躬 快艇老闆稱為雙方共識

NBA／魏斯特落魄街頭 獨行俠庫班親自開車出馬找人

NBA／撫平6歲兒喪母之痛 成哈沃德拚戰最大動力

中職／又是主動審視權惹的禍 葉君璋遭驅逐怒摔碼表

日職／代打開轟 王柏融本季第一發全壘打出爐

NBA／讚柯瑞是年輕的32歲 訓練師：全無任何老化跡象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。