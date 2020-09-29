中職／王柏融代打學經驗 本季首轟出爐找回自信
旅日火腿隊野手王柏融今天與羅德隊交手代打敲出2分砲，睽違473天開轟，為個人本季首轟。王柏融表示，從代打中可以學習很好的經驗，很開心可以敲出全壘打，也找回自信。
王柏融本季出賽機會不穩定，成績表現不如預期，火腿隊今天在札幌巨蛋與羅德隊交手，王柏融板凳出發，8局代打敲出2分砲，比賽後半段接替守左外野，單場2打數敲出1支安打，賽後打擊率升至2成03。
這發全壘打是王柏融個人本季首轟，也是王柏融繼去年6月14日後，睽違473天再開轟，為個人日職生涯首發代打全壘打。
王柏融接受日媒訪問提到，全壘打的那個打席，上場打擊要求確實擊球，擊球的感覺不錯，很開心可以打出全壘打，也變得更有自信。
王柏融本季代打出賽的狀況增加，他提到代打必須一球決勝負，設定好的球來了就積極攻擊，要設定什麼球路、抱著怎麼樣的心態站上打擊區，這些都將成為很好的經驗。
他也提到，接下來的比賽會努力為球隊勝利貢獻，也希望可以留下好結果。
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