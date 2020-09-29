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中職／林安可30轟紀錄夜 獅隊打爆兄弟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊超級新秀林安可改寫王柏融紀錄，本季第29、30轟相繼出爐，成為中職史上最會轟的新人、史上最年輕30轟打者。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
統一獅隊超級新秀林安可改寫王柏融紀錄，本季第29、30轟相繼出爐，成為中職史上最會轟的新人、史上最年輕30轟打者。 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

王柏融在2016、2017年締造的紀錄，今天一併被統一獅隊超級新秀林安可改寫，他單場演出雙響砲，本季第29、30轟相繼出爐，成為中職史上最會轟的新人、史上最年輕30轟打者，助獅隊以14：1收拾中信兄弟隊。

兄弟洋投雷艾斯前兩場先發都對樂天桃猿隊，合計13局只失1分，今天首度遭遇獅隊，內容完全走樣，第一局就因保送、暴投連發，讓獅隊沒敲出安打就攻破城池，第二局更是全面崩盤，蘇智傑敲滿貫砲、林安可敲陽春砲，第三局再讓獅隊連敲3安打後，兄弟決定換投。

雷艾斯只投2局，被敲6安打、2發全壘打、失10分（責失8分），接替的官大元再挨林祐樂、林安可的全壘打，讓分數差距持續擴大。

林安可的兩發全壘打都是陽春砲，第三局的二壘打則帶有3分打點，單場3安打灌進5分打點，以30轟、94分打點持續在兩項榜單上獨走。

林安可也是獅隊隊史第二位30轟打者、第一位本土球員，前一人為2007年敲出33轟的洋砲布雷。

獅隊洋投泰迪先發6局，只被敲出3安打、無失分，第七局換上王鏡銘，兩出局後保送林智勝，再被岳政華、王威晨敲出安打，兄弟攻下全場唯一分數。

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