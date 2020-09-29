日職／相隔473天再開轟 王柏融：找回信心

效力日本火腿隊的台將王柏融終於再嘗開轟滋味，今天在第八局代打敲出兩分砲，助火腿攻破羅德隊先發投手石川步的封鎖，相隔473天再開轟，王柏融直言：「這讓我更有信心了。」火腿終場以3：4不敵羅德。

火腿今天與羅德展開三連戰，王柏融在板凳上待命，石川歩前7局壓制火腿打線，只被敲出4安打、無失分，第八局大田泰示敲出安打，王柏融在此時上場代打。

王柏融的球數先處於2好0壞的絕對落後，第3球暴投讓大田泰示跑上二壘，王柏融鎖定一記143公里直球轟向右外野，這發兩分砲幫助火腿將比分追近為2：3。

「我當時想著必須做點什麼，球隊才能開始追分，我必須積極出棒。」王柏融表示，「我很高興我有堅持下去，逮到那顆球。」

王柏融本季打了41場比賽，終於在第75打席、68打數，敲出他的本季首轟，而他前一次敲全壘打為去年6月14日，砲轟巨人隊左投高木京介，相隔473天再次開轟。

王柏融隨後接替左外野守備，在第九局再有打擊機會，一、二壘有人，他敲出一壘方向平飛球直接被接殺，成為火腿的最後一個出局數，此役2打數1安打為全壘打，打擊率2成03。

石川步先發7.1局被敲6安打，只因王柏融的全壘打丟掉2分，收下第7勝，火腿先發投手上澤直之叩關8勝失利，先發7局失3分承擔敗投。