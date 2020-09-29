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中職／打破王柏融紀錄！林安可成史上最年輕30轟打者
統一獅隊超級新人林安可用全壘打寫紀錄，終結低潮後又是開轟連連，今天出戰中信兄弟隊，第二局從洋投雷艾斯手中敲出陽春砲，第五局以另一發陽春砲狙擊官大元，本季第29、30轟相繼出爐，以23歲又133天成為中職史上最年輕的單季30轟打者。
今年被迫「單刀」出擊的林安可，在打擊區上持續演出驚奇，他早已是年度新人王的呼聲最高人選，今晚出戰兄弟之戰，前五局已敲雙響砲，達陣單季30轟，也擴大在全壘打榜上的領先。
林安可先在第二局跟在蘇智傑的滿貫砲後開轟，棒打雷艾斯，第五局面對官大元，林安可再敲陽春砲，幫助獅隊將領先擴大為13：0。
這兩發全壘打入袋，讓林安可打破王柏融在2016年締造的新人資格年最多29轟紀錄，以及王柏融在2017年締造的24歲又12天最年輕30轟打者紀錄。
獅隊未來還有14場比賽，林安可持續改寫紀錄的可能性不小。
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