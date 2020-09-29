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日職／代打開轟 王柏融本季第一發全壘打出爐
日本火腿隊台將王柏融在2020年賽季的第一支全壘打，今天終於出爐，面對前7局未失分的羅德隊先發投手石川歩，王柏融在第八局代打敲出兩分砲，幫助火腿追近為2：3。
王柏融本季前74打席、67打數敲出13支安打，長打僅3支二壘打，全壘打至今難產，直到今天終於盼到。
火腿今天與羅德展開三連戰，王柏融依然未排入先發打線，火腿前7局遭石川步壓制，只敲出零星的4安打，第八局大田泰示敲出安打，王柏融在此時上場代打，球數先處於2好壞的絕對落後，第3球暴投讓大田泰示跑上二壘，王柏融鎖定一記143公里直球轟向右外野，這發兩分砲幫助火腿將比分追近為2：3。
本季打了41場比賽，王柏融終於在第75打席、68打數，敲出他的本季首轟。
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