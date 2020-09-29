中職／又是主動審視權惹的禍 葉君璋遭驅逐怒摔碼表

中職二軍總冠軍賽今天開打，首戰就上演味全龍隊總教練葉君璋遭驅逐出場的插曲，第八局中信兄弟隊的挑戰次數已經用完，主審動用主動重播輔助審視權，引發葉總不滿，上場與主審爭論，最終遭趕出場，持續朝場上摔東西，場面相當火爆。

二軍總冠軍賽由挑戰五連霸的兄弟對上新軍龍隊，兄弟陳偉漢2安打帶有4分打點，包括一發兩分砲，龍隊的二軍全壘打王黃柏豪也貢獻兩分砲，吳睿勝的陽春砲一度幫助龍隊追到只剩1分差，終場仍讓兄弟以7：6帶走勝利。

意外插曲發生在第八局，陳偉漢擊出游擊方向滾地球，龍隊傳一壘完成刺殺，兄弟二軍總教練林威助認為一壘手吳睿勝接球時腳可能已經離壘，但挑戰次數已經用完，場上裁判開會後決定啟動主動審視權，最終維持陳偉漢出局判決。

儘管維持原判，但葉君璋相當不滿，上前與主審爭論遭驅逐出場，情緒直接炸裂，將手上的碼表扔向主審，龍隊陣營也持續朝場上摔東西，休息室飛出頭盔，讓現場氣氛一度相當緊張。