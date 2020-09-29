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日職／陳偉殷預計10月中一軍登板 應援毛巾先發售

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷還沒正式投入球隊，他的周邊商品已經先出爐，羅德將於30日上午發售他的應援毛巾，上面還印有台灣國旗。 截圖自羅德隊官網
陳偉殷還沒正式投入球隊，他的周邊商品已經先出爐，羅德將於30日上午發售他的應援毛巾，上面還印有台灣國旗。 截圖自羅德隊官網

台灣左投陳偉殷投效日職羅德隊，目前正在居家隔離中，他將在10月3日出關，羅德監督井口資仁表示，陳偉殷將先在二軍出賽一場，接著升上一軍，回歸日職的首戰可能落在10月13日起與樂天金鷲隊的三連戰。

陳偉殷在9月19日抵日，目前正在千葉家中隔離，羅德正在爭取太平洋優勝的關頭，何時可以等到他的助拳？井口資仁表示，「預計會在二軍投一場，接著升上一軍。」他也表示，陳偉殷在來日本之前，一直有在維持自主訓練，現在需要的是找回實戰的感覺。

即便在台灣等待合約期間，陳偉殷都維持練四休一或練五休一的賽季模式在調整，也會找新北市、台北市、合作金庫等隊進行實戰，為自己做好隨時上工的準備。

陳偉殷還沒正式投入球隊，他的周邊商品已經先出爐，羅德將於30日上午發售他的應援毛巾，售價1600日圓，上面印有台灣國旗，以及用中文寫著「加油！陳偉殷！」

陳偉殷表示，自己還沒出賽投球，連入團記者會都還沒辦，球迷就有機會買到自己的個人商品，他也覺得很開心。

陳偉殷 羅德 樂天金鷲

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