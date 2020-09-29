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日職／陳偉殷東山再起 拚第三個精彩的八年！

聯合新聞網 / 陳光立
陳偉殷在大聯盟新人年就摘12勝，成功將日職的經驗沿用到大聯盟，成為前進日本、美國職棒均成功的罕見案例。 陳光立攝影
陳偉殷在大聯盟新人年就摘12勝，成功將日職的經驗沿用到大聯盟，成為前進日本、美國職棒均成功的罕見案例。 陳光立攝影

千葉羅德隊與台灣左腕陳偉殷9月21日簽約，引發日職震撼，這是該隊表達對日本一冠軍的認真態度。陳偉殷在過去，已證明自己有立足日職實力，這份合約要的是他季後賽壓制力和心理強度，是否能在高張力大賽穩住陣腳，把羅德隊推上全國制霸日本一的寶座。

陳偉殷加盟，讓主跑羅德隊的媒體熱烈討論：「儘管陳偉殷在日職有輝煌記錄（2009年央聯防禦率王），而且價格便宜僅3000萬日圓。問題是，中日龍時代賴以生存的速球變慢、控球能力也差，羅德隊處於爭奪聯盟龍頭的排名戰，陳能否發揮價值，與年輕人打成一片，這一點我們頗為懷疑。」一位羅德隊記者在針對陳偉殷加盟撰寫新聞，做出這樣評論。

質疑都在預料中，尤其陳偉殷參加日本一大賽上一次是10年前。換句話說，此番他的加盟，壓力並不是拿幾場勝投、優質先發，而是能否助隊奪冠，只要沒攻下日本一，他在羅德隊的功績和成就都無法被認可，當然若帳面投得漂亮，也許能幫他明年在日職拿下另一張合約。

陳偉殷成名在日本，後來能在大聯盟表現可圈可點，多少跟他在2004年到2011年間，接受中日龍隊養成有關係。從2003年起長達八年，他為中日龍登板127場比賽，取得36勝30敗，防禦率是明星等級的2.59。那段時間，他從育成攀上王牌投手地位，也為自己敲開前進大聯盟的門，算是近年台灣旅外成就最出色選手之一。

即便離開日職、飛往美國，中日龍根據地的名古屋地方媒體，仍追逐這台灣投手一舉一動。我在大聯盟採訪時，就看到陳偉殷被遠自名古屋飛來的記者採訪、以及日本球迷贈送伴手禮的畫面，那一瞬間有點感動，曾幾何時台灣的球員，竟被日本視為自己人，屢屢出現文字報導，而且是在前往美國之後，可以想見陳偉殷旅日時無論球場內到球場外，都相當地成功。

陳偉殷旅日八年具雙語能力，赴美後可與來自日本的媒體記者以日語對談。 陳光立攝影
陳偉殷旅日八年具雙語能力，赴美後可與來自日本的媒體記者以日語對談。 陳光立攝影

陳偉殷赴美的2012年，和日本王牌投手達比修有同期，話題度無法相提並論，三年1200萬美元的身價，也遠低於達比修有的5170萬入札金、六年6000萬美元。但是，當日本媒體發現陳偉殷2012年摘12勝、達比修有16勝後，才注意所謂物超所值「日本洋投」不是達比修有，而是來自名古屋的陳偉殷，為此同樣撰文報導，連電視台企劃節目裡，詢問日本打者最強快速球的投手名單，已赴美的陳偉殷再度上榜。

除了台灣掀起的「陳偉殷瘋」，仰賴優異成績他仍獲得日本關注，包括2014年獲16勝、2015年11勝，展現自己即使踏上更艱鉅的舞台，陳偉殷仍舊出色。一球一球投出身價，他終於贏得生涯最大一紙合約，與邁阿密馬林魚隊簽定五年8000萬美元大約。

加入馬林魚隊後陳偉殷的身手下滑，球速、球威與控球均不若以往。 陳光立攝影
加入馬林魚隊後陳偉殷的身手下滑，球速、球威與控球均不若以往。 陳光立攝影

但是，陳偉殷此時步入下坡，2016年僅取得5勝、2017年2勝、2018年6勝。2019年下放牛棚，以6.59防禦率繳出不合格的成績單，帶著殘存的一年約加入西雅圖水手隊，卻遭新冠肺炎疫情中斷旅美之路。

載譽美日棒壇的陳偉殷，動向自然受到高度矚目，台灣媒體甚至一度傳出鳳還巢，推測他前進中職，卻沒注意日職同樣將其納入目標。三個月後，亟欲破繭而出的千葉羅德隊要賭一把，看陳偉殷是否成為奪冠的最後一塊拼圖，重返日本一榮耀。

之所以要改變輪值，主要是季後賽這種一勝左右大局的場面，投手消耗比例行賽更大，必要時甚至動用車輪戰，想辦法逆轉戰局，此時若有一位大將坐鎮，對於賽事有關鍵影響力，人選部分，擁有日職、美職以及奧運經驗的陳偉殷，就是最理想人選，他帶給這球隊不僅止於場上，還有更衣室安定作用，為石川步、美馬學、種市篤暉、二木康太、岩下大輝、小島和哉、中村稔弥這七人先發輪值，增添必要的左投外援。

旅美期間，許多當地留學生都會跑到球場為陳偉殷加油打氣。 陳光立攝影
旅美期間，許多當地留學生都會跑到球場為陳偉殷加油打氣。 陳光立攝影

我們無法預測陳加盟羅德隊，是否有立竿見影效果，尤其他在馬林魚隊後期壓制力的確不若以往。不過，換角度而言，在日本效力八年歲月，之後旅美又八年還能被日職網羅回鍋，其實是很大的肯定，甚至中日龍隊得知羅德隊僅花3000萬日圓到手，內部也浮現懊悔的聲音，

同樣來自台灣的我們，真的要為陳偉殷用力鼓掌，亦期待他掌握機會，在日職大賽舞台東山再起。

陳偉殷 千葉羅德

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