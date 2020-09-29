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日本隊終結者都被拔 悍將牛棚也可考慮調整

聯合新聞網 / 福耳
灣星終結者山崎康晃過去5個球季的表現都相當穩定，其中2度成為央聯救援王，並入選日本國家隊並成為主力終結者，但今年的投球大為走樣，快要成為對手的打擊練習機了！ 歐新社資料照片
灣星終結者山崎康晃過去5個球季的表現都相當穩定，其中2度成為央聯救援王，並入選日本國家隊並成為主力終結者，但今年的投球大為走樣，快要成為對手的打擊練習機了！ 歐新社資料照片

富邦悍將在上週日(27日)獲勝後，暫居下半球季的龍頭，但最後兩局被狂追12分，從最多領先多達17分，到終場只贏5分，即使贏球，賽後也不見歡樂氣氛，反而再度顯現出了牛棚戰力的不足，尤其是終結者陳鴻文

陳鴻文在系列戰的第二場出賽，9局下上場就被連打出3支安打失1分，沒有解決任何一名打者，留下無人出局一、二壘有人的爛攤子後下場；隔天更誇張，儘管球隊以20:9遙遙領先，但他9局下一上場，又被打出1支安打及連投2次保送，在無人出局滿壘的情況下，被陳傑憲打出清壘的2壘安打，領先差距瞬間來到個位數。事實上他在19日也曾上場面對過統一，被連打4支安打丟掉4分，讓球隊從領先變落後，也吞下本季第5敗，今年對統一的防禦率高達7.71，是三隊中最高的，對中信是3.31，樂天則是5.84，本季至今5.60的防禦率，雖有15次救援成功，卻有6次BS(救援失敗)，WHIP也高達1.60，都是生涯單季次差的內容；不過今年中職4隊的終結者，除了統一的陳韻文之外，樂天的陳禹勳的表現同樣是生涯最差，中信的李振昌也不若前幾季穩定。

富邦悍將守護神陳鴻文(左)近況不太理想，或許球隊應該考慮暫時更換終結者，讓他能有調整的空間。 聯合報系資料照片
富邦悍將守護神陳鴻文(左)近況不太理想，或許球隊應該考慮暫時更換終結者，讓他能有調整的空間。 聯合報系資料照片

日職從開季到現在，也發生過好幾隊的終結者發生不穩的狀況，而且這幾名都是頗具名氣，曾入選過侍JAPAN國家隊，甚至扛起固守最後一道防線任務的強力終結者。

阪神的藤川球兒在16年回鍋阪神後，仍是牛棚中繼的重要戰力，去年7月中重回終結者角色，投球內容相當穩定，整季下來的防禦率只有1.77，同時也有27個中繼點及16次救援成功，是回到日職後的單季最佳成績，今年開季同樣擔任終結者，但季初幾場比賽表現不佳，身體狀況也有些問題，8月中被下放二軍，日前宣布季後將引退；藤川出問題後，阪神教練團把終結者任務交給去年在軟銀先發過6場的蘇亞雷斯(Robert Suarez)，蘇亞雷斯至今出賽36場，有8個中繼點及17次救援成功，防禦率只有1.43，暫居央聯救援王。

藤川球兒生涯在阪神虎登板777次，很可惜救援成功數停留在243次就宣佈退休，無緣挑戰250次里程碑。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
藤川球兒生涯在阪神虎登板777次，很可惜救援成功數停留在243次就宣佈退休，無緣挑戰250次里程碑。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

在台灣擁有許多球迷的山崎康晃，去年底入選侍JAPAN國家代表隊，並來台打12強棒球賽，是日本隊上的第一號守護神，不過今年開季山崎陷入大低潮，上場救援幾乎場場都被打安打，還吞下3敗，表現與去年底判若兩人，終於在7月底的一場逆轉敗後，被解除了終結者的工作，轉往中繼調整，當時山崎的防禦率超過8，終結者則由三嶋一輝接任，三嶋接班後表現不俗，目前已有11次救援成功，防禦率只有2.60，WHIP更低到0.81，另一方面，轉到中繼的山崎，防禦率降到5.73，雖然WHIP仍是偏高的1.73，但至少有改善的跡象。

最近的9月也有球隊的守護神被下放二軍的案例，主角就是火腿的秋吉亮。秋吉在18年季後從養樂多被交易到火腿，19年開季不久就扛下終結者，整季下來投出2.96防禦率、25次救援成功的佳績，今年6月開季投得還不錯，但防禦率逐月增加，8月結束時來到4.43，9月的第一場比賽更是大爆炸，9局登板解決一人次後，被連續打出5支安打丟掉5分，讓火腿從領先到落後，最後承擔敗戰，防禦率也暴漲到6.35，跟陳鴻文19日對上統一那場賽事如出一轍，隔天馬上被下放二軍，終結者在9月中改由中繼王宮西尚生擔任，宮西也繼16年賽季後再次拿到救援成功，秋吉在22日重回一軍，不過火腿現在仍維持宮西救援，秋吉先到中繼支援的模式。

終結者不穩直接影響到了球隊戰績及士氣，尤其是多次的由勝轉敗，這時該不該暫時把人調離現職，轉往中繼或直接下二軍冷靜調整，考驗著教練團的智慧，換人也許會有未知的結果，但至少能先止血，換別的投手來當終結者，是富邦目前可以考慮的選項之一。

山崎康晃 陳鴻文 藤川球兒

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