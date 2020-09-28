中職／泡麵頭變墨魚麵 余謙向兄弟二軍報到先染黑髮

中信兄弟隊在今年選秀首輪選進的余謙，上周在簽約大限最後一天，與球團完成總值達750萬元的合約，他在今天到洲際球場領取裝備，接下來將前往位於屏東向二軍報到，他透過粉絲團分享近況，最引人注意的是一頭金色捲髮已經染黑。

余謙的簽約過程一波三折，最終還是在大限前底定，他在上周四進行體檢，今天透過粉絲團分享近況，他寫著，「兄弟們，我來了，領完裝備，沉澱心情，準備來去屏東報到，未來的挑戰很多，我會加油也會聽大家的加油聲繼續努力，期待不久的將來就有機會在一軍登板。」

他分享在洲際球場領取裝備的照片，還自己標註「烏黑亮麗」，全因他的一頭金色捲髮已經變成黑髮。

兄弟二軍在總教練林威助的督軍之下有嚴格的守則，其中包括頭髮、鬍鬚不能染特殊色，余謙向二軍報到前，先把金髮染回黑色，乖乖遵守服儀規定。