聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／泡麵頭變墨魚麵 余謙向兄弟二軍報到先染黑髮
中信兄弟隊在今年選秀首輪選進的余謙，上周在簽約大限最後一天，與球團完成總值達750萬元的合約，他在今天到洲際球場領取裝備，接下來將前往位於屏東向二軍報到，他透過粉絲團分享近況，最引人注意的是一頭金色捲髮已經染黑。
余謙的簽約過程一波三折，最終還是在大限前底定，他在上周四進行體檢，今天透過粉絲團分享近況，他寫著，「兄弟們，我來了，領完裝備，沉澱心情，準備來去屏東報到，未來的挑戰很多，我會加油也會聽大家的加油聲繼續努力，期待不久的將來就有機會在一軍登板。」
他分享在洲際球場領取裝備的照片，還自己標註「烏黑亮麗」，全因他的一頭金色捲髮已經變成黑髮。
兄弟二軍在總教練林威助的督軍之下有嚴格的守則，其中包括頭髮、鬍鬚不能染特殊色，余謙向二軍報到前，先把金髮染回黑色，乖乖遵守服儀規定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言