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中職／二軍總冠軍賽龍象爭冠 葉君璋：全力備戰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊明天起與中信兄弟隊在二軍總冠軍賽交手。圖／味全龍隊提供
味全龍隊明天起與中信兄弟隊在二軍總冠軍賽交手。圖／味全龍隊提供

中職上周結束二軍例行賽，味全龍隊拿下53勝、勝率6成31排名第一，挺進總冠軍賽，將與已經四連霸的中信兄弟二軍交手，味全龍隊總教練葉君璋說，球隊會盡全力備戰，希望能奪冠。

5戰3勝制的二軍總冠軍賽明天展開，上演龍象大戰，賽事開打前將先進行二軍頒獎典禮，龍隊今年狂掃六座個人獎，雙主砲之一的黃柏豪以16轟拿下全壘打王，去年選秀狀元劉基鴻則以75分打點拿下打點王，林孝程以32次盜壘成功拿下盜壘王。投手方面，劉家愷9勝拿下勝投王，游宗儒以19個中繼點奪得中繼王，呂偉晟則以12次救援成功拿下救援王。

黃柏豪以16轟拿下二軍全壘打王。圖／味全龍隊提供
黃柏豪以16轟拿下二軍全壘打王。圖／味全龍隊提供

龍隊新軍成立首年從二軍出發，儘管陣中多以年輕選手為主，今年季中拉出10連勝，獲得二軍交流盃賽冠軍，球隊創辦人魏應充為感恩龍迷相挺，還寫信向部分老龍迷致謝。

龍隊明天起將與兄弟正面對決，爭奪總冠軍，也讓不少新舊龍迷相當興奮，紛紛在球迷討論區討論如何應援，或在球隊創辦人魏應充粉絲團留言為龍隊加油。

職棒元年就是龍迷、人稱「龍爸」的張興平說，當年曾擔任龍隊北區啦啦隊長，和龍隊一起走過年輕歲月，去年聽到魏應充先生要讓龍隊復出那一天，「眼淚掉了好幾次」。這次看到龍隊一步一腳印，走向二軍冠軍賽，心情非常激動，有好幾天都睡不著，「已經等不及要到球場去拋紅彩帶」。

二軍總冠軍賽9月29日起將於中信兄弟園區開打，賽程橫跨中秋連假，龍隊也在斗六及高雄澄清湖的場次安排賽事應援活動及銷售官方商品，呼籲球迷能踴躍進場為龍隊加油。

中信兄弟 味全龍

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