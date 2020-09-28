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中職／下半季補賽公布 總冠軍賽最快31日開打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職公布下半季補賽賽程。圖／中職聯盟提供
中職公布下半季補賽賽程。圖／中職聯盟提供

中職下半季進入尾聲，今天聯盟公告補賽日程，悍將與兄弟都有最多的4場補賽要打。 聯合報系資料照
中職下半季進入尾聲，今天聯盟公告補賽日程，悍將與兄弟都有最多的4場補賽要打。 聯合報系資料照

中職下半季進入尾聲，今天聯盟公告補賽日程，7場比賽將於10月16日至24日安排在各主場進行，中信兄弟與富邦悍將隊各有4場補賽，樂天桃猿統一獅隊則為3場。例行賽最快要到10月24日才結束，若有季後賽挑戰賽，預計於30日登場，若無則從31日起進行總冠軍賽。

悍將隊目前以24勝20敗居下半季戰績第一，領先獅隊1場勝差，猿隊與兄弟的落後差距都是3.5場，各隊戰績緊咬，要打到補賽周決勝的機率不小。

截至9月27日止，總計共6場因雨延賽、1場保留比賽尚未完成，聯盟今天公告補賽日程，將從10月16日打到24日，悍將、獅隊、猿隊都各有2場主場賽事，兄弟僅有20日在洲際迎戰悍將隊一場主場賽事。

24日獅隊在主場與兄弟之戰為9月12日的保留比賽，當時打到三局上，兩隊1：1平手，張志豪和蘇智傑各有一發全壘打等待比賽成立才能正式生效。

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅

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