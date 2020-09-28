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日職／昔共組左右護法 吉見一起看陳偉殷返日職有動力

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
昔日中日龍隊的左右護法陳偉殷（右）與吉見一起（左），現在又同在日本職棒打拚 圖／聯合報系資料照片
昔日中日龍隊的左右護法陳偉殷（右）與吉見一起（左），現在又同在日本職棒打拚 圖／聯合報系資料照片

昔日中日龍隊的左右護法陳偉殷與吉見一起，現在又同在日本職棒打拚，儘管不在同一隊，吉見一起還是很期待看到他回到日職，並稱「陳偉殷來日本，會成為激勵我的動力。」

陳偉殷日前加盟羅德隊，相隔9年重返日職，成為日本球界重磅新聞，他預計在10月初隔離出關，為羅德隊爭取「日本一」助拳，日本媒體也訪問吉見一起對於老戰友回歸的想法。

吉見一起表示，兩人過去相互扶持，沒有什麼台灣人與日本人較勁的感覺，就只是關係很好的前、後輩，在陳偉殷離開中日龍後，持續與他保持聯繫，也有聽聞他有意回到日職，雖然現在不在同一隊，但他說還是很期待接下來看到陳偉殷在日職打球。

陳偉殷在2004年與中日龍隊簽約，吉見一起則在2005年入隊，2008年起站穩先發輪值，左右護法一起打造中日龍的黃金時期，兩人也在這段時間建立好交情，吉見一起還曾為陳偉殷的棒球訓練營來台。

日本媒體也向吉見一起詢問，有沒有想給陳偉殷激勵的話，他表示，「我沒有什麼話要跟他說，他是經歷過巔峰與低谷的人，他自己會有些想法吧！」

陳偉殷 中日龍

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