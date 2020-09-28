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澳職／曾仁和、黃暐傑再當隊友 一起加盟綠蜥蜴隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
澳洲職棒奧克蘭綠蜥蜴隊今天宣布新球季補強，兩位大聯盟級的台灣投手投效，黃暐傑和曾仁和都將披上綠蜥蜴隊球衣。 棒協提供、法新社（資料照）
澳洲職棒奧克蘭綠蜥蜴隊今天宣布新球季補強，兩位大聯盟級的台灣投手投效，黃暐傑和曾仁和都將披上綠蜥蜴隊球衣。 棒協提供、法新社（資料照）

澳洲職棒奧克蘭綠蜥蜴隊今天宣布新球季補強，兩位大聯盟級的台灣投手投效，黃暐傑和曾仁和都將披上綠蜥蜴隊球衣，球隊執行長伍德（Regan Wood）表示，「簽下他們兩人，對我們來說非常重要，曾仁和上季短暫效力期間就與我們非常合拍，當時他就告訴我們，他想要再回來。」

曾仁和今年1月在澳職球季尾聲加盟，協助綠蜥蜴拚季後賽，出賽4場、防禦率達9.58；這次再返澳職，曾仁和身邊多了年長1歲的黃暐傑作伴，兩人去年在遊騎兵當隊友，接下來又將在澳洲一起打拚。

伍德表示，「曾仁和加上黃暐傑，將會我們帶來大聯盟級的投手戰力，他們也具備著豐富的大賽經驗。」

曾仁和生涯曾在大聯盟出賽3場，去年與遊騎兵簽下小聯盟合約，球季結束未獲續約，他在年初前往澳職「打工」，棒球生涯在十字路口徘徊，原本備受期待可望投入中職選秀，但他最終仍宣布不參加，繼續尋求旅外機會。

曾仁和8月在未來之星對抗賽出賽維持手感，接下來還會參加爆米花棒球聯盟賽事，12月投入澳洲職棒新球季。

黃暐傑雖有列入遊騎兵夏訓60人名單，但未進入開季名單，隨後在8月遭到釋出，他也將前往澳職打拚，為下一步再做規畫。

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