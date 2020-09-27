中職／張進德雙響砲 悍將27安降獅戰績獨居第一

中職富邦悍將隊與統一獅隊今天交手，悍將張進德敲出雙響砲，單場4安貢獻5分打點，悍將團隊敲出27安、平聯盟紀錄，終場以20比15拿下2連勝，賽後下半季戰績獨居第一名。

富邦悍將隊今天與統一獅隊在台南棒球場交手，賽前兩隊下半季戰績並列第一名；悍將首局就有攻勢，李宗賢二壘打、張進德安打送回第1分，再靠著保送、林益全、張正偉、陳凱倫安打、戴培峰敲出生涯首支三壘打，悍將開賽就攻下6分。

林益全首局敲出的安打為個人生涯第1700安、為史上第4人，前3人為退役球星張泰山、彭政閔、獅隊現役選手高國慶。

悍將3局再起攻勢，靠著林哲瑄、張正偉、陳凱倫、李宗賢接連安打，張進德補上2分砲，一口氣再添5分、拉開領先差距。

悍將4到8局、局局得分，今天團隊總計敲出27支安打，破隊史單場最多安打紀錄（原紀錄為25安）、追平聯盟單隊單場最多安紀錄，張進德單場7打數敲出4支安打，6局敲出個人單場第2轟，為中職生涯第2度單場雙響砲。

除了張進德外，李宗賢、林益全、林哲瑄、張正偉（4安）、戴培峰單場都敲出至少3安，單隊單場6人敲出至少3安、追平聯盟紀錄。

獅隊前5局沒有拿下分數，6局靠著羅國龍適時安打、追回1分，7局林安可敲出2分砲，為個人本季第28轟，賽後獨居聯盟全壘打王。

獅隊8局再起攻勢，靠著單局5安、2次守備失誤，一口氣攻下6分，9局靠著陳傑憲清壘二壘打先拿3分、陳重廷開轟，3分砲將比數追至15比20，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。