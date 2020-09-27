中職／王座爭奪戰有夠瘋狂 獅隊倒灌15分贏不了悍將

統一獅與富邦悍將隊的下半季王座爭奪戰，演變成一場瘋狂的打擊大戰，悍將隊狂掃隊史新高的27支安打，以20：15獵殺獅隊，悍將隊以1場勝差單獨躍居下半季戰績第一。

兩隊賽前同以23勝20敗、並列下半季排頭，獅隊推出布雷克投1休4再登板，一開賽就被打爆，首局讓悍將隊打了10人次、灌進6分，林益全首打席的安打達陣生涯1700安里程碑，為史上第四人。

布雷克在第三局又遭遇一陣亂棒，張進德的兩分砲讓布雷克提早下班，此役先發2.2局，被敲12安打、狂失11分，寫下來台後最慘烈一戰。獅隊接替的牛棚持續掉分，讓悍將隊前五局就攻下17分，追平隊史紀錄。

獅隊六到九局灌進15分，包括林安可的兩分砲，以本季第28轟討回全壘打榜領先，但落後差距實在太大，拉尾盤仍無力完成空前逆轉。

此役打出紀錄一籮筐，悍將隊敲出27支安打為隊史單場新高、平聯盟紀錄，李宗賢、張進德、林益全、林哲瑄、張正偉、戴培峰都敲出3安打以上，單隊單場6人「猛打賞」追平聯盟紀錄，張進德單場雙響砲。

悍將隊洋投邦威前一場一軍出賽已是9月9日，回到一軍的首戰表現不俗，投5.2局正好用100球，被敲6安打、失1分，第六局留下滿壘危機交給林晨樺接手，成功踩住煞車。