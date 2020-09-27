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中職／悍將5局海灌17分平隊史 前一次苦主也是獅

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅洋投布雷克。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
統一獅洋投布雷克。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

富邦悍將統一獅隊的前段班交手，今天由洋投邦威與布雷克過招，意外演成一場大屠殺，悍將隊前五局就攻下17分，追平隊史紀錄，前一次的苦主同樣是獅隊。

獅隊洋投布雷克8月才加入戰局，他的前7場先發拿下5勝0敗，本周為獅隊扛下投一休四的任務，先在周二對樂天桃猿隊先發6局失4分（責失3分）、無關勝敗，休息4天後再扛與悍將隊的關鍵戰役。

布雷克從第一局就被「完爆」，首局讓悍將隊打了11人次、敲出6安打，灌進6分，第二局雖演出三上三下，但狀況並未就此回穩，三局又是一陣棒打，他在這局被悍將隊再敲5安打，張進德的兩分砲讓布雷克提早下班。

布雷克此役先發2.2局，被敲12安打、狂失11分，寫下中職生涯最慘紀錄。

獅隊換投後，潘威倫王鏡銘都擋不住失血，各失3分，悍將隊前五局已經進帳17分，追平隊史紀錄，前一次為2017年7月28日在澄清湖球場與獅隊的交手，當時先發投手廖文揚投1.2局失7分，接替的林其緯投2.1局失8分，郭恆孝也承擔2分非責分。

富邦悍將 統一獅 潘威倫 王鏡銘 林其緯 中職

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