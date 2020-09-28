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中職／黃恩賜失速迷航 好似當年勝投王鎌田祐哉

聯合新聞網 / Ramos
黃恩賜在上半季表現虎虎生風，成為中信兄弟的不敗本土王牌，但下半季在休養過後，表現反而大為走樣，成為球隊季後賽一大隱憂。 聯合報系資料照片
黃恩賜在上半季表現虎虎生風，成為中信兄弟的不敗本土王牌，但下半季在休養過後，表現反而大為走樣，成為球隊季後賽一大隱憂。 聯合報系資料照片

中信兄弟本土強投黃恩賜，上週對富邦悍將先發只撐4.1局失7分就退場，最終承擔敗投，重點是直球均速只剩140公里左右，和上半季直球均速145公里在跑，表現差很大，而且變化球準度也不若以往，黃恩賜怎麼了？

黃恩賜右手肘曾動韌帶置換手術，使用說明書得仔細詳閱，兄弟教練團當然也清楚，歷經去年調整重建期，今年上半季黃恩賜猶如猛虎出閘，先發12場拿下7勝0敗、防禦率3.53，被打擊率0.240，最快球速飆到156公里，考量到中職採「彈力球」，這樣的成績真的相當亮眼，被譽為兄弟本土新王牌。

下半季黃恩賜長期關機養精蓄銳，這是教練團主動啟動保護機制，他只先發3場，戰績1勝2敗、防禦率9.56，被打擊率0.328，比賽用球係數下修，球不彈了，但成績反而大爆炸，球速、球質、球威與變化球準度都不如上半季。別忘了還有9月12日因雨保留比賽，黃恩賜該役只投2局，首局就被蘇智傑轟全壘打，狀態只能算普通。

黃恩賜上、下半季表現差很大，讓人聯想到前統一獅日籍投手鎌田祐哉，2012年鎌田祐哉來台效力統一獅，上半季豪取11勝、未吞敗，防禦率1.67，被打擊率0.214，表現威風八面。

然而到了下半季鎌田祐哉始終無法找回狀態，防禦率4.66、被打擊率0.305，拿下5勝7敗，都與上半季有很大的落差，最終他雖然拿下勝投王、投手金手套與投手最佳十人等個人獎項，然而總冠軍戰仍難逃被打爆的命運。

2012年獅猿爭霸，鎌田祐哉貴為聯盟勝投王，但因狀態始終低迷，球速、球威下滑，他竟然到了第4戰才先發登板，就可知道教練團對他的擔憂，結果只撐4局被掃出9支安打，失5分苦吞敗投，累計防禦率11.25，壓制力不足，也成為個人在台最終戰，不久即退休。

統一獅隊鎌田祐哉在2012年上半季表現實在太好，以致於下半季表現判若兩人還是照樣拿下勝投王，但在季後賽的表現當然是跟下半季的近況更為相關，獅隊就因為這張王牌突然褪色，在總冠軍以1：4敗給猿隊。 聯合報系資料照片
統一獅隊鎌田祐哉在2012年上半季表現實在太好，以致於下半季表現判若兩人還是照樣拿下勝投王，但在季後賽的表現當然是跟下半季的近況更為相關，獅隊就因為這張王牌突然褪色，在總冠軍以1：4敗給猿隊。 聯合報系資料照片

中信兄弟剩15場例行賽要打，黃恩賜應該還有2、3場登板先發調整的機會，能否找回上半季身手值得關注，如果狀態依舊沒起色，三洋投之外，總冠軍戰第4戰先發人選就難安排了，還是會交給本季防禦率7.36的廖乙忠呢？不然就是先發任務全交給洋投，一如2010年總冠軍戰，也是可行方案。

其實不只黃恩賜，蔡齊哲也陷入大麻煩。上半季蔡齊哲拿下4勝1敗8中繼1救援、防禦率1.80，被打擊率0.224，先發轉中繼的轉型似乎相當成功，到了下半季突然迷航，防禦率高達9.24，被打擊率0.450，還有2次救援失敗，狀態相當低迷，守護神李振昌的防禦率也接近5.00。

兄弟蔡齊哲轉戰牛棚後，在上半季有非常優異的壓制力，但不幸下半季也跟黃恩賜一樣完全迷航，防禦率一口氣暴衝到5倍之多的9.24，幾乎快要成為打擊練習機了。 聯合報系資料照片
兄弟蔡齊哲轉戰牛棚後，在上半季有非常優異的壓制力，但不幸下半季也跟黃恩賜一樣完全迷航，防禦率一口氣暴衝到5倍之多的9.24，幾乎快要成為打擊練習機了。 聯合報系資料照片

另外就是打線了，上半季中信兄弟團隊打擊率0.323、得點圈打擊率0.313，下半季團隊打擊率0.285、得點圈打擊率0.272，落差不小。主砲林智勝本季110打數僅擠出2支全壘打，傷勢顯然還沒完全好，總冠軍戰要如何調度運用還得費思量，代打部隊大隊長蘇緯達，下半季代打13打數慘吞6K，代打的打擊率只剩0.231，日前也被降二軍調整。

今年上半季兄弟投打守戰力整合得宜，厚實的板凳深度羨煞各隊，最終逆境奪季冠軍，前景一片光明；然而下半季團隊部分螺絲似乎鬆掉了，加上幾名球員狀況大不如前，這都讓兄弟挑戰睽違10年的總冠軍之路充滿了不確定性。

中信兄弟 黃恩賜

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