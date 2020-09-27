中職／冒雨與黃恩賜傳接球 佛斯特：回想起復健時光

中華職棒中信兄弟投手黃恩賜即將於30日先發對戰統一獅，雖然今天因雨延賽，黃恩賜和佛斯特仍冒著大雨一起傳接球，佛斯特笑說，讓他回想起過去和黃恩賜一起復健的時光。

今天是黃恩賜的牛棚日，進牛棚練球前雖然下著大雨，黃恩賜還是與投手教練佛斯特到場上傳接球，一旁的隊友都說他們「很瘋狂」。佛斯特笑說：「回想起過去和恩賜復健的那段時光，也是這樣比較不好的天氣，依然去做訓練。」

佛斯特指出，之前幫助黃恩賜復健時都不會休息，「不管天氣怎麼樣，雨再大該做的事情還是要做完。」佛斯特回憶，以前和黃恩賜傳接球時，都是翻譯躲在雨傘下保護球，不斷拿乾的球給2人繼續訓練。

教練團為了不讓黃恩賜今年投超過150局，前陣子讓他下二軍休息，不過12日回一軍後起伏較大，扣掉首場因雨保留，投2場、9.2局失11分，防禦率10.24。佛斯特指出，主要是因黃恩賜回來後還在調整階段，「在二軍無論再怎麼準備，上來這邊是為了生涯成績而去拚戰，那種感覺是在二軍無法複製的。」

對於30日黃恩賜先發，佛斯特說：「他現在慢慢調整到該有的樣子，已經準備好了，今天就是幫他做一些調整。」佛斯特指出，剛剛在牛棚主要是協助他縮短跨步距離，這樣身體力量的轉移會更好，讓球出去的品質更好，也減少手負擔的壓力。