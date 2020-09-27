聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／史上最速 林益全1700安達陣史上第四人
富邦悍將隊強打林益全，今天出戰統一獅隊，在第一局面對洋投布雷克就敲出安打，完成生涯第1700安里程碑，為中職史上第四人，以1307場、5526打席、4963打數達陣，則為史上最速。
林益全從新人年2009年開始，連續12年達成單季百安，為史上第一人，他歷經興農牛4季共587安、義大犀牛4季共622安，再到富邦悍將，今天敲出他身披悍將隊球衣所敲出的第491支安打，集滿生涯1700支安打。
前三位完成生涯1700安的球員，分別為張泰山、彭政閔、高國慶，原有最速紀錄由彭政閔的1464場、6073打席、5011打數所保持，林益全一路飆速達陣各種百安里程碑，這次1700安也沒意外，再次收下史上最快招牌。
中職目前最快達陣1100、1200、1300、1400、1500、1600和1700安，紀錄保持人皆為林益全，最速600到1000安則為胡金龍，王柏融握有200到500安的最快紀錄。
林益全之後，最接近1700安的球員為中信兄弟「雙老」，林智勝累積1666安，周思齊至今天賽前則為1642安。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言