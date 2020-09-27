中職／史上最速 林益全1700安達陣史上第四人

富邦悍將隊強打林益全，今天出戰統一獅隊，在第一局面對洋投布雷克就敲出安打，完成生涯第1700安里程碑，為中職史上第四人，以1307場、5526打席、4963打數達陣，則為史上最速。

林益全從新人年2009年開始，連續12年達成單季百安，為史上第一人，他歷經興農牛4季共587安、義大犀牛4季共622安，再到富邦悍將，今天敲出他身披悍將隊球衣所敲出的第491支安打，集滿生涯1700支安打。

前三位完成生涯1700安的球員，分別為張泰山、彭政閔、高國慶，原有最速紀錄由彭政閔的1464場、6073打席、5011打數所保持，林益全一路飆速達陣各種百安里程碑，這次1700安也沒意外，再次收下史上最快招牌。

中職目前最快達陣1100、1200、1300、1400、1500、1600和1700安，紀錄保持人皆為林益全，最速600到1000安則為胡金龍，王柏融握有200到500安的最快紀錄。

林益全之後，最接近1700安的球員為中信兄弟「雙老」，林智勝累積1666安，周思齊至今天賽前則為1642安。