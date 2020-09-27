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中職／兄弟雷艾斯延到29日對戰獅 當天林智勝將回歸

中央社 / 桃園27日電
中華職棒中信兄弟由於今天因雨延賽，先發投手雷艾斯將順延至29日首度對戰統一獅。 聯合報系資料照
中華職棒中信兄弟由於今天因雨延賽，先發投手雷艾斯將順延至29日首度對戰統一獅。 聯合報系資料照

中華職棒中信兄弟由於今天因雨延賽，先發投手雷艾斯將順延至29日首度對戰統一獅，教頭丘昌榮指出，還需要多一點時間來驗證雷艾斯的身手；此外，林智勝也將於29日回歸一軍。

今天因雨延賽，兄弟原本的先發投手雷艾斯將延到29日先發，由於雷艾斯是新洋投，目前僅在一軍出賽過2場，都是對上樂天桃猿，投13局掉4分，防禦率僅0.69。不過丘昌榮指出，還需要多一點出賽來驗證雷艾斯的身手，「剛好今天延賽，可以讓他下星期對統一獅投看看，跟不同對手交戰」。

兄弟現在4洋投米蘭達、德保拉、羅傑斯及雷艾斯都表現不錯，不過到了總冠軍賽只能帶3名洋投，勢必要在那之前做抉擇。羅傑斯昨天下二軍，丘昌榮說明，羅傑斯不是表現不好，而是他和德保拉本季投球局數都有點多，但現在德保拉暫居投手三冠王，有個人爭取獎項的因素，才會先讓羅傑斯休息。

兄弟二軍即將於29日起打總冠軍賽，主力打者蘇緯達、陳子豪昨天因狀況不好下二軍，由於蘇緯達本季沒有二軍出賽紀錄，無法打總冠軍賽，不過陳子豪就有機會參與。此外，丘昌榮指出，29日會將林智勝拉上一軍，並讓林書逸下二軍打總冠軍賽。

林智勝之前因狀況不好下二軍，原本這星期就要拉他上一軍，不過因右肩接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，所以暫緩異動。丘昌榮指出，現在林智勝的身體狀況已經沒問題，防護員也回報可以正常訓練和比賽。

丘昌榮 林智勝 蘇緯達

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