日職／中日不需要陳偉殷？ 投手已夠好找洋砲更實際

前中日龍隊投手陳偉殷和日本職棒千葉羅德海洋隊簽下一份年薪3,000萬的合約，重返他發跡的日本職棒，同時是首度到太平洋聯盟打球。

相信有不少台灣球迷感到好奇，為何不是回到老東家中日龍？除了有日本媒體引用球探的談話，對陳偉殷受傷之後的表現有疑慮之外，也有日媒披露前東家中日龍內部引發爭論，有OB提出：「陳偉殷能成為年輕選手的模範，提振老將士氣，如果只是年薪3,000萬就能網羅，應該要更之前就先跟他交涉。」

至於為何「現階段」的中日龍對陳偉殷的需求性不高呢？這可以從中日龍隊現在的的戰力編成去檢視。

首先，中日龍隊是一個投手戰力不差的球隊。團隊防禦率3.83、先發投手平均防禦率3.83皆排名中央聯盟第四，不過與第三的橫濱DeNA相距並不大。反觀團隊打擊率只有0.245排央聯倒數第二，全壘打51支更是單獨墊底，只有巨人隊103轟的一半，明顯是一支「投高打低」的隊伍，因此投手絕非他們現階段的補強要務。

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攤開中日的先發投手群，本季創下連續5場完投勝的大野雄大以6勝居全隊之首，其他幾名先發投手福谷浩司（4勝2敗、防禦率2.47）、柳裕也（3勝6敗、防禦率4.47）、松葉貴大（3勝4敗、防禦率3.33）、梅津晃大（2勝3敗、防禦率3.74）、勝野昌慶（2勝3敗、防禦率3.86），雖然勝場數不多，甚至多數為敗多於勝，不過都是球速、球質出色，防禦率不錯的投手，成績不好看主要是缺乏攻擊掩護。更重要的是他們都還年輕，只要花時間培養假以時日絕對有機會獨當一面，因此有不少專家認為未來幾年最被看好的「投手王國」會出現在中日龍身上。

這些主力先發之中左投相較於右投明顯不足，只有大野雄大、松葉貴大，最可惜的是2015年第一指名的小笠原慎之介以及去年8勝的左投羅梅洛（Enny Romero）今年一厥不振，因此如果以先發左投戰力做考量，補進陳偉殷的確是一個方式。

不過這要回到戰績來看，今年受疫情影響，NPB例行賽減少至120場，各隊場次已經只剩最後不到40場。中日龍目前在中央聯盟排名第四，爭冠已經無望，即使距離第三的橫濱DeNA只有1場勝差，打進A級仍有機會，不過今年中央聯盟沒有實施CS季後賽，接下來把重點擺在培養年輕球員會比追求排名來得實際，也是長遠目標的作法。

反過來看，羅德隊爭冠機會大好，又身處實施CS季後賽的太平洋聯盟（2個季後賽名額）。洋將部分，因為洋砲雷雅德（Brandon Laird）受傷提前報銷、洋投（Jay Jackson）因持有大麻被提前解約。在當家中繼洋投赫曼（Frank Herrmann）受傷之後，目前在一軍的洋將只有投手陳冠宇、外野手馬丁（Leonys Martín）

兩人，加上陳偉殷之後還有洋將缺額，又是羅德現在欠缺的先發左投，因此陳偉殷對於正在跟軟銀爭冠的羅德隊來說是一個合理而適宜的補強對象。

福谷浩司(圖右)過去曾是中日守護神，轉任先發之後表現優異，將是未來中日龍隊期待的的主力先發人選。 擷圖自中日龍隊官方Twitter

陳偉殷雖佔洋將名額，不過對中日來說並非太大問題，因為他們現有的主力洋將中，守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez）、四棒主砲畢謝德（Dayan Viciedo）貢獻度為A+之外，羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）、馬丁尼茲（Ariel Martinez）這對古巴投打登錄抹消之後，一軍還有充份的運用空間。雖然有日媒引述OB談話不該省這年薪3,000萬的論述，應該補進「新洋將」陳偉殷，只不過現實考量，對於正在重建期的中日龍來說，在球季最後不到40場比賽中已經不是薪水的考量，而是實際上根本用不到。就算中日龍真要在登錄期限前補新洋將，換掉阿夢堤（Zoilo Almonte；0.253打擊率、8支全壘打、21分打點、OPS0.785），找一個真正夠力的洋砲來掩護四棒畢謝德（Dayan Viciedo），增強團隊火力可能都還比找外籍投手來得實際。

中日龍隊接下來的重點應該會擺在培養根尾昂（2018年第一指名）、石川昂彌（2019年第一指名）、石垣雅海（2016年第三指名）、藤嶋健人（2016年第五指名）、山本拓實（2017年第六指名）這些新秀，積極進行重建。

不過最後必須強調的是，中日明年有一個很大的變數在於王牌左投大野雄大將成為FA市場上的超級大物，一但大野離隊，中日投手群就需要找到一個新的支柱。屆時符合中日OB所建議「成為年輕選手的模範，提振老將士氣」，又是左投的陳偉殷，對於前東家來說或許又有一個不同的需求考量。