中職／因雨延賽桃猿卡本特順延 張喜凱可望初登板

中華職棒今天原定在桃園棒球場的賽事因雨延賽，樂天桃猿隊先發投手卡本特將順延到下星期的第一場賽事，另外10月4日先發投手有可能是曼恩，也有機會讓下勾新秀張喜凱初登板。

桃猿總教練曾豪駒表示，原本今天先發的卡本特有可能會順延到30日先發，由於桃猿另一名洋投曼恩局數投不長，先前曾慮讓曼恩轉任中繼，但現在尚未確定，下週的最後一場比賽有可能是曼恩先發，也有可能是本土投手張喜凱一軍初亮相。

張喜凱本季二軍出賽總計20場（16場先發），投87.1局失掉62分（48責失分），戰績3勝6敗、防禦率4.95，為本季二軍防禦率王。張喜凱若下星期順利在一軍初亮相，將是現役唯一下勾先發投手。

桃猿昨天先發投手翁瑋均對中信兄弟隊，投6.1局被敲10支安打，投1次保送、2次三振，失5分含4責失，吞下本季第6敗，9月份還沒有勝投進帳。

不過，曾豪駒認為，勝投要靠一點運氣，有時候即使局數有投到，但沒有火力支援的話，還是沒辦法拿下勝投。

談到這個月翁瑋均的狀況，曾豪駒指出，近2場出賽看起來有改變心態，「之前有狀況時都會投比較閃，這幾場發現他比較願意攻擊好球帶，有在慢慢修正，持續穩定成長中。」

目前桃猿牛棚投手僅6人，比之前少1人，戰力較為吃緊。曾豪駒指出，會考慮拉王躍霖或葉家淇上一軍，王躍霖因傷16日降二軍，「昨天他在二軍有出賽，但小腿還是有點狀況，還要評估身體。」

至於今年3月手肘受傷、最近才剛復出的「火球男」葉家淇，曾豪駒說，還要再觀察。