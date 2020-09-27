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日職／歐力士換投對決 王柏融代打吞K

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融第六局在二壘有人時上場代打，吞下三振，打擊率下滑到1成94。 截圖自影片
王柏融第六局在二壘有人時上場代打，吞下三振，打擊率下滑到1成94。 截圖自影片

日本火腿今天出戰歐力士隊，台將王柏融未排入先發打線，第六局在二壘有人時上場代打，吞下三振，打擊率下滑到1成94。

兩隊三連戰最終戰，火腿由吉田輝星先發，對上歐力士山崎福也，形成一場打擊大戰，歐力士全場敲出20支安打，終場以12：8擊敗火腿。

吉田輝星只投1.1局失4分退場，接替的加藤貴之投1局失4分，讓火腿一路處於挨打。

六局上，大田泰示敲出兩分砲，幫助火腿將比分追近為6：8，平沼翔太敲出二壘打後，王柏融上場代打捕手清水優心的棒次，歐力士也改推左投齋藤綱記，王柏融對決5球被三振。

王柏融昨天在九局代打敲安，延續火腿攻勢，今天沒能再次代打建功，1打席吞K後打擊率下滑到1成94。

火腿在接下來三局持續掉分，清宮幸太郎於九局代打敲出兩分砲，無助逆轉戰局。

西武獅與樂天金鷲隊之戰，吳念庭則在第八局替補上場鎮守三壘，沒有打擊機會，西武隊6：2擊敗樂天隊。

日本火腿 王柏融 歐力士

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