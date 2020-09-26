中職／張志豪激勵小語 岳政華首戰敲雙安

中信兄弟隊岳政華生涯首次在一軍出賽，首安、首打點、首得分、首盜壘都入帳，3打數2安打的好成績，來自學長張志豪的另類激勵，「勇敢去做，不然就會下二軍。」

兄弟今晚以5：2擊敗樂天桃猿隊，岳政華擔任先發第九棒、左外野手，在3局上高飛犧牲打敲回生涯首打點、5局上敲出生涯首安，並盜上二壘，7局上敲出二壘打後，靠著王威晨的三壘打，跑回首得分。

第一場一軍出賽就有好表現，岳政華透露，其實首打席仍有些緊張，「想把分數打回來。」今天鎖定直球去打，也都有符合自己的設定，「只有一顆揮到偏低壞球。」

打擊上有好表現，岳政華在6局下也有一次美技接殺，不過畢竟是第一次在夜間出賽，又是加油聲大的一軍球場，還是不太習慣，岳政華：「視線看起來怪怪的，球棒擊球的聲音有點聽不太大，後來就比較適應了。」

剛升上一軍除了哥哥岳東華提醒加油聲浪大，岳政華還有學長提點，張志豪告訴他，「勇敢去做，不然就會下二軍，喜歡的球就不要猶豫。」

對於岳政華生涯首戰的評分，總教練丘昌榮不願把話說死，「以新人來說相當好，持續觀察。」但對於米蘭達表現則說，「兩好球後的引誘球還要再改進。」

米蘭達休息16天再度出賽，先發7局失2分，拿下個人第9勝，他表示：「上場就是想辦法幫球隊拿下勝利，專注每一顆。」除了感謝隊友的分數支援，還有美技守備幫忙，「看到美技接殺的時候非常興奮，因為幫助球隊守下分數。」