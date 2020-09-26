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中職／生猛羅力8局好投擒獅 悍將並列龍頭

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
悍將投手羅力。 報系資料照
悍將投手羅力。 報系資料照

35歲的高國輝轟炸兩分砲，36歲的羅力飆出8局僅失2分好投，富邦悍將隊終場以5：3擊敗統一獅隊，贏球後戰績再度趕上排頭，悍將與獅隊同以23勝20敗並列第一。

悍將隊今天的火力由壽星來負責點蠟燭，高國輝在第一局就敲兩分砲，這是他的本季第23轟，也是生涯第二度在生日當天開轟，為中職史上第一人。

李宗賢第二局在得點圈有人時敲安，追加1分，三局蔣智賢、林益全接連敲安，施子謙再對林哲瑄投出觸身球，獅隊選擇換捕，改由林祐樂接替，仍讓陳凱倫敲出安打、帶有1分打點，戴培峰高飛犧牲打再建功，悍將隊取得5：1領先。

施子謙先發3局，被敲8安打、失5分皆為責失分，單季已挨24發全壘打，不僅是本季挨轟最多的投手，也追平1992年味全龍隊史東和1996年興農牛隊廖俊銘共同保持的聯盟紀錄。

羅力本季狀況起伏，但9月14日邁入36歲後的兩場先發都繳出好投，先是9月20日對獅隊先發7局無責失分、11次三振，今天表現還是生猛，以98球投8局，被敲7安打、失2分，拿下第6勝，單場再次狂飆11K，光是陳傑憲就吞下4次三振。

悍將隊在換下羅力後馬上遭遇麻煩，終結者陳鴻文一個出局數都沒拿到，被蘇智傑敲二壘打、郭阜林敲一壘打，林安可打向三壘再形成內野安打，送回1分，悍將隊換賴鴻誠登板止血，連收三個出局數化解危機。

羅力 施子謙

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